WhatsApp komt eindelijk met oplossing voor frustrerend probleem

Een van de grootste frustraties van WhatsApp-gebruikers heeft eindelijk een oplossing gekregen. Wie vroeger van een Android-telefoon overschakelde naar een iPhone, kon zijn chats op geen enkele manier van het ene naar het andere toestel overzetten. Dat is verleden tijd, want Apple ondersteunt nu ook de overzetting van het WhatsApp-archief van je oude Android-smartphone naar je nieuwe iPhone.

Met de Move to iOS-app kon je vroeger al het grootste deel van de inhoud van je oude Android-toestel overzetten naar je nieuwe iPhone, maar je WhatsApp-geschiedenis vormde de uitzondering. Dat bleek een doorn in het oog van vele gebruikers dus loste Mark Zuckerberg, CEO van moederbedrijf Meta, het probleem op. Als je als Android-gebruiker nu overstapt naar een iPhone, kun je je WhatsApp-geschiedenis via de Move to iOS-app toch meenemen naar je nieuwe toestel.

De bètaversie van de handige feature is al beschikbaar voor sommige gebruikers. Het zal ongeveer een week duren tot de feature voor iedereen beschikbaar is.