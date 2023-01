WHAT ABOUT... goede voornemens? Hoe vaak blijken ze luchtkastelen?

Goede voornemens komen elk jaar in alle vormen en maten, maar de grootste gemene deler is vaak dezelfde: gezondheid. Metro gaat na hoe vaak en hoe snel goede voornemens verdampen tot illusies – spoiler: het is vaak én snel – en waarom we er maar zelden in slagen onze goede voornemens een heel jaar lang vol te houden.

Afvallen, vaker sporten, minder alcohol drinken, meer tijd vrijmaken voor familie en vrienden, stoppen met roken, een betere work-lifebalance, meer tijd voor jezelf, een nieuwe taal of vaardigheid leren...: in 2018 somde de Britse tabloid The Sun de populairste goede voornemens op, die zowat elk jaar opnieuw opduiken. Zo stond vorig jaar ook in de krant Het Nieuwsblad ‘meer sporten en bewegen’ met stip op één in de hitparade van goede voornemens, gevolgd door ‘afvallen’ en ‘meer sparen’.

Tegelijk stelde The Sun dat die goede voornemens elk jaar opnieuw van korte duur zijn. Het baseerde zich daarvoor op een onderzoek uit 2015, dat uitwees dat 43% van de bevraagden hun goede voornemens minder dan een maand volhoudt. Maar liefst 80% haalt het einde van maart niet. Volgens een studie uit 2016 slaagt van de 41% van de Amerikanen die goede voornemens stellen, er slecht 9% in om die voornemens een heel jaar vol te houden.

Op de website www.discoverhappyhabits.com staat te lezen dat bij 64% van de mensen met goede voornemens, die voornemens na een maand nog standhouden. Na een half jaar daalt dat percentage tot 46%. Algemeen kunnen we stellen dat het gros van de goede voornemens al na minder dan 2 weken sneuvelt.

Stille dood

De oorzaken zijn legio: in een studie uit 2014 verklaart 35% van de deelnemers dat ze hun goede voornemens niet volhielden omdat ze «onrealistisch» waren. 33% faalde omdat ze hun voortgang of evolutie niet bijhielden. 23% ‘vergat’ ze domweg met het verstrijken van de tijd. En één op de tien participanten gaf aan ‘te veel’ goede voornemens te hebben gesteld.

Andere redenen waarom voornemens vaak een stille dood sterven: ze zijn te groots of te ambitieus, of niet specifiek genoeg. ‘Gezonder leven’ is bijvoorbeeld heel ruim en dus moeilijk om te zetten in specifieke doelstellingen.

Tips om je voornemens dit keer wél vol te houden

1. Reflecteer over je pieken en dalen van het afgelopen jaar

Neem een moment om na te denken over de vele hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar, en geef jezelf de welverdiende erkenning dat je ze allemaal hebt doorstaan. «Soms is het leven zwaar – daar kun je niet omheen», zegt Pilin Anice, gezondheidscoach en yogalerares, op wellnesssite The Well. «Wees dankbaar voor uitdagingen, want die helpen ons naar groei. Door te beginnen vanuit een plek van dankbaarheid, kun je erkennen dat je verleden en heden plaatsmaken voor je toekomst.»

2. Begin klein

Het idee van drie keer per week naar de sportschool te gaan of het snoepen of drinken voorgoed af te zweren klinkt misschien aantrekkelijk, maar die drastische veranderingen in één klap doorvoeren gaat gewoon niet.

3. Specifieer en documenteer

Als je eenmaal je grote, ambitieuze doelen hebt bedacht (experts adviseren drie tot vijf), deel ze dan op in een reeks van kleine, haalbare tussenstappen. Als je nieuwjaarsdoel bijvoorbeeld is om een groot project te voltooien, zoals het schrijven van een boek of het starten van een bedrijf, geef jezelf dan deadlines om op koers te blijven. Of in plaats van te beloven ‘een marathon te lopen’, begin eerst met ‘mijn wandeling inruilen voor een korte jogging’.

Je hebt misschien wel gehoord van ‘SMART’ doelen stellen, wat staat voor: specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden. Maak je plannen en vooruitgang concreet door alles netjes te documenteren. Heb je zo'n tussenstap voltooid? Beloon jezelf dan.

4. Vind een juiste motivator

Elke doelstellingssessie zou wat soulsearching moeten bevatten. Wat wil je dit jaar bereiken en, nog belangrijker, waarom? Dit staat bekend als intrinsieke motivatie, de diepe drang die je hebt om iets te bereiken. Psychologen stellen dat het aanboren hiervan de sleutel is tot het bereiken van je doelen. Enkele vragen die je jezelf daarbij kunt stellen: waarom is dit doel zo belangrijk voor mij? Hoe ziet mijn leven eruit als ik dit doel heb bereikt? Hoe zou mijn leven eruitzien als ik het niet zou bereiken? Welke extra voordelen zal ik hierdoor ervaren?

De populairste voornemens voor 2023

Het Amerikaanse online vrouwenblad Evie vroeg in een poll op Instagram aan zijn 102.000 volgers wat hun goede voornemens zijn voor het nieuwe jaar. Dit is een greep uit de meest gegeven antwoorden:

- Prioriteit geven aan mentale gezondheid: zich meer richten op mentaal en emotioneel welzijn is voor velen in 2023 een absolute prioriteit. De afgelopen coronajaren hebben ons geleerd dat mentaal welzijn een cruciale rol speelt in ons geluksgevoel. Steeds vaker doorbreken nationale en internationale beroemdheden het taboe rond mentale gezondheidszorg. Geestelijke gezondheid krijgt merkbaar meer aandacht, maar de taboesfeer rond het onderwerp is nog steeds niet helemaal verdwenen. Hoog tijd om het taboe dit jaar voorgoed te slopen.

- Meer geduld oefenen: in de wereld van vandaag is vrijwel alles binnen handbereik, waardoor we het wachten verleerd zijn. We zijn altijd op zoek naar het volgende hebbeding of nieuwste snufje dat een kortstondig endorfineshotje geeft, terwijl we in werkelijkheid alles bezitten om tevreden te zijn met ons leven. Meer geduld oefenen komt niet alleen onszelf ten goede, maar helpt ons ook onze relaties met familie en vrienden te laten groeien.

- Beter omgaan met stress: voor sommigen is stress hun grootste vijand: het legt het dagelijks functioneren lam en zorgt voor spanningen in relaties met anderen. Het leven kan overweldigend aanvoelen, maar we hebben geen andere keuze dan ermee te leren omgaan. Of dat nu via therapie, betere voeding of heilzame gewoontes en routines is: tal van mensen geven aan dit jaar pogingen te ondernemen om de stress in hun leven tot een minimum te herleiden.

- Meer water drinken: je wordt niet enkel fit in de sportschool. Gehydrateerd blijven biedt veel voordelen, zoals meer energie en een betere algemene gezondheid. Velen van ons zijn – vaak zelfs zonder het te weten – uitgedroogd, wat kan leiden tot verwardheid, urinewegeninfecties en constipatie.

- Schermtijd beperken: soms betrappen we onszelf op urenlang eindeloos scrollen doorheen onze feeds op Instagram, TikTok, Facebook… Maar dat doet niemand goed, zeker niet ‘s nachts, want het is bekend dat staren naar kunstlicht op een scherm tussen 22 en 4 uur nefast is voor onze mentale gezondheid. De schermtijd bewust beperken kan helpen om prioriteiten te stellen en productiever te zijn.