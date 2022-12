What about... 2022? Dit was het nieuwsjaar 2022

4/ 2: De 24ste Olympische Winterspelen gaan van start in Peking. Schaatser Bart Swings schenkt ons land op de massastart de tweede gouden medaille ooit op de Winterspelen. Shorttrackster Hanne Desmet verovert verrassend brons op de 1.000 meter.

24/2: Na weken van grootschalige troepenopbouw aan de grens valt het Russische leger buurland Oekraïne binnen. President Vladimir Poetin rechtvaardigt de inval met de bewering dat Oekraïne genocide pleegt in de pro-Russische separatistische gebieden. Ook het volgens hem agressieve beleid van de NAVO jegens Rusland, dat Oekraïne zou manipuleren, speelt een rol. Terwijl het conflict een enorme vluchtelingenstroom op gang brengt, reageren de NAVO-lidstaten met een bikkelhard sanctiepakket tegen Rusland.

27/3: De 94ste Oscaruitreiking wordt opgeschrikt door een mep die Will Smith uitdeelt aan Chris Rock. «Hou de naam van mijn vrouw uit je f*cking mond», snauwt de steracteur Rock herhaaldelijk toe. Aanleiding was een grap van de komiek over het haar van Jada Pinkett-Smith, Smiths vrouw die lijdt aan de haaraandoening alopecia. Kort nadien nam Smith, die tussendoor de Oscar voor beste acteur in ontvangst mocht nemen voor zijn rol in de biopic ‘King Richard’, ontslag bij de Academy of Motion Picture Arts & Sciences.

23/4: Rockzanger Arno Hintjens overlijdt op 72-jarige leeftijd. Hij kreeg eind 2019 de diagnose pancreaskanker. Toch bleef de zanger van hits als ‘Les yeux de ma mère’ en ‘Les filles du bord du mer’ de laatste maanden van zijn leven optreden.

24/4: Emmanuel Macron wint de Franse presidentsverkiezingen en is vijf jaar langer president van Frankrijk. De leider van de liberale centrumpartij La République en Marche verslaat zijn uitdager Marine Le Pen, aanvoerder van het uiterst rechtse en nationalistische Rassemblement National.

6 /5: Een besmetting met het zeldzame apenpokkenvirus duikt op in Engeland. Het virus verspreidt zich in de maanden nadien over de hele aardbol. Op 23 juli roept de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) apenpokken uit tot een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. Eind november stelt de WHO wereldwijd meer dan 80.000 gevallen vast in 110 landen.

29/5: In Dendermonde vindt de Ommegang plaats: een folkloristische stoet die elke tien jaar uitgaat. De editie van 2020 werd twee jaar uitgesteld door corona. De optocht draait rond het legendarisch paard Ros Beiaard, dat vier heemskinderen op zijn rug draagt. Dit jaar zijn dat Lander, Stan, Wout en Maarten Cassiman: vier broers die – zoals de traditie het voorschrijft – tussen 7 en 21 jaar oud zijn, ononderbroken door de geboorte van een zus. Ze moeten in Dendermonde geboren zijn en er wonen, net als hun ouders.

Ommegang - Belga / N. Maeterlinck

24/6: Het Amerikaanse Hooggerechtshof maakt het historische arrest ‘Roe versus Wade’ uit 1973, dat het recht op abortus in de Amerikaanse grondwet verankerde, ongedaan. Alle Amerikaanse staten krijgen voortaan de volledige vrijheid om zelf hun abortuswetgeving op te stellen. Enkele maanden later is abortus verboden in dertien – vooral zuidelijke en meer religieuze – Amerikaanse staten.

8/9: De Britse koningin Elizabeth II overlijdt op 96-jarige leeftijd. Ze was tot haar dood de langst regerende actieve vorst en het langstzittende staatshoofd ter wereld. Op 6 februari 2022 zat ze zeventig jaar op de Britse troon. Haar oudste zoon, de 73-jarige kroonprins Charles, wordt koning. Hij wordt op 6 mei 2023 in Westminster Abbey in Londen gekroond.

25/9: Remco Evenepoel kroont zich in het Australische Wollongong tot wereldkampioen wielrennen op de weg. De 22-jarige Vuelta-winnaar is pas de vierde renner ooit die in één seizoen een monument (een van de vijf grote wielerklassiekers), een grote ronde én de wereldtitel wint.

Wereldkampioen Remco Evenepoel - Belga / D. Waem

10/10: De VRT moet televisiemaker Bart De Pauw geen schadevergoeding betalen, zo beslist de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. De Pauw eiste zo'n 13 miljoen euro aan schadevergoeding omdat hij meende dat hij door de VRT voorbarig aan de deur werd gezet na meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

20/10: De Britse premier Liz Truss kondigt haar ontslag aan. Haar premierschap was onhoudbaar geworden na een ongezien brokkenparcours en een leegloop uit haar regering. Truss gaat de geschiedenis in als de kortst dienende Britse premier ooit: onder druk van haar partij moet ze de handdoek al na 45 dagen in de ring gooien. Zes dagen later wordt Rishi Sunak tot de nieuwe Britse premier aangesteld.

4/11: Nicole Josy van het duo Nicole & Hugo overlijdt op 76-jarige leeftijd na een val in haar woning. Ze leed aan de ziekte van Alzheimer en versloeg recent kanker.