What about... cybercriminaliteit? Geef cybercriminelen geen kans

De impact van de cyberaanval op de stad Antwerpen is enorm: niet alleen is de stedelijke dienstverlening zwaar verstoord, ook de persoonlijke gegevens van alle Antwerpenaren zouden te grabbel liggen. Identiteitsdiefstal wordt op die manier veel makkelijker. Maar hoe zit het met onze persoonlijke beveiliging? Nemen we zelf voldoende maatregelen om niet het slachtoffer te worden van cybercriminaliteit?

Uit een onderzoek van Nordpass blijk alvast dat dat niet het geval is. De wachtwoordbeheerder maakte per land een top tien van meest gebruikte wachtwoorden. In België bestaat de top 10 uit wachtwoorden die in minder dan een dag te kraken zijn. Sommige zouden zelfs in minder dan een seconde gekraakt kunnen worden:

1. 123456

2. akubisa2020

3. letmein123

4. 303030

5. ilove12345@

6. password

7. Garba3060

8. azerty

9. sonia

10. 123456789

Door een wachtwoord te kiezen dat gemakkelijk te onthouden is, maak je het hackers wel heel erg makkelijk, zegt Miguel De Bruycker, directeur van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). «Veel mensen gebruiken ook nog eens hetzelfde wachtwoord voor verschillende accounts. Als een buitenstaander toegang krijgt tot een account, kan die zich voordoen als de eigenaar en dit misbruiken.»

Wachtwoordkluis en tweestapsverificatie

Wat kan je hieraan doen? De Bruycker raadt gebruikers aan om zoveel mogelijk ‘tweestapsverificatie’ in te stellen, verschillende wachtwoorden te gebruiken en deze te laten beheren door een online wachtwoordkluis. «Ik ken maar één wachtwoord: het wachtwoord van mijn wachtwoordkluis. In die kluis worden al mijn wachtwoorden bewaard. De wachtwoordkluis maakte bovendien voor al mijn accounts sterke wachtwoorden van meer dan 20 tekens, die ik zelf nooit hoef te kennen, laat staan onthouden.»

«Bij twee- of meerstapsverificatie gebruik je bijvoorbeeld een wachtwoord en je laat daar bovenop ook een code naar je gsm of smartphone sturen. Of je gebruikt je vingerafdruk en een code om toegang te krijgen», legt De Bruycker uit.

Maar een wachtwoordkluis kan natuurlijk ook gehackt worden. Toch is het volgens Safeonweb, een initiatief van het CCB, nog steeds veiliger dan het zelf onthouden van wachtwoorden. «De kwetsbaarheden van wachtwoordkluizen worden voortdurend getest en verbeterd.»

Sla de update niet over

Ben jij ook zo iemand die updates van toestellen, apps en browsers altijd maar uitstelt? Dan geven we je nu dé reden om te stoppen met die gewoonte. «Geef cybercriminelen niet de kans om toegang te krijgen tot je toestel of gegevens door regelmatig beveiligingsupdates uit te voeren», staat er te lezen op Safeonweb. «Elk programma bevat zogenaamde kwetsbaarheden, ook bekend als software bugs of errors, die het mogelijk maken voor cybercriminelen om schade te berokkenen of de controle over je toestellen te nemen.» Dat klinkt heel eng, maar die kwetsbaarheden kunnen verholpen worden door een update. Er wordt namelijk altijd een update doorgevoerd als zo’n bug wordt ontdekt. Eenmaal de update is voltooid wordt een herstelling uitgevoerd en is alles weer tiptop in orde.

Installeer een virusscanner

Een virus kan geruisloos je computer of telefoon binnensluipen. Aan de volgende zaken merk je snel dat je toestel besmet is:

Je computer is trager geworden.

Je krijgt ongewone foutmeldingen en vervelende pop-upberichten.

Mensen in je contactlijst krijgen vreemde berichten en e-mails van jou.

De startpagina van je browser ziet er anders uit.

Je hebt plots meer bladwijzers en er zijn uit het niets nieuwe extensies geïnstalleerd.

En voor je het goed en wel beseft is de hacker met al jouw gegevens en documenten gaan lopen. Een virusscanner kan soelaas bieden. «Kies voor een virusscanner die actief wordt telkens je een bestand opent, op een linkt klikt en ook wanneer je er expliciet om vraagt», klinkt het bij Safeonweb. De prijs doet er volgens de website niet toe: «Laat je niet misleiden door de prijs. Duurder is niet noodzakelijker efficiënter. Ook gratis virusscanners doen hun werk goed. Controleer wel altijd wat er in het pakket zit van een gratis of ‘goedkopere’ versie: welke functionaliteit, hoeveel ondersteuning, hoe vaak krijg je advertenties te zien,… Kies je toch voor een ‘duurdere’ versie, bereken dan zeker de totaalprijs voor een bepaalde periode. Kijk na of er nog extra kosten aangerekend worden voor updates of ondersteuning.» Op de website van Safeonweb vind je niet alleen een lijst van betrouwbare virusscanners, maar nog veel meer tips om je te weren tegen cybercriminelen!

www.safeonweb.be