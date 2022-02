We voelen ons wereldwijd onveiliger dan ooit: «Meerderheid maakt zich zorgen om toekomst»

Ondanks een toenemende vooruitgang voelt de mens zich wereldwijd onveiliger dan ooit. In «bijna alle landen» - ook in de geïndustrialiseerde landen - zit het veiligheidsgevoel op een dieptepunt, zo blijkt uit een rapport dat dinsdag door het Ontwikkelingsprogramma (UNDP) van de Verenigde Naties werd bekendgemaakt. Volgens het onderzoek geven zes van de zeven ondervraagden aan zich enigszins onveilig tot zeer onveilig te voelen.

«Hoewel de welvaart in de wereld hoger is dan ooit, maakt het merendeel van de mensen zich zorgen over de toekomst, en de pandemie heeft die gevoelens wellicht nog versterkt», verklaart UNDP-hoofd Achim Steiner. Het streven naar onbeperkte economische groei leidt volgens hem tot de verdere teloorgang van de natuur en een toenemende ongelijkheid, waardoor het gevoel van onveiligheid toeneemt.

De conclusie van het UNDP is dat de betekenis van vooruitgang opnieuw moet worden gedefinieerd. «We hebben een doelgericht ontwikkelingsmodel nodig dat gebaseerd is op de bescherming en het herstel van onze planeet met nieuwe, duurzame kansen voor iedereen», aldus Steiner.

40 miljoen klimaatdoden

Het agentschap benadrukt in het rapport dat de klimaatverandering de komende decennia mogelijk zal uitgroeien tot een van de belangrijkste doodsoorzaken bij de mens. «Zelfs met een gematigde vermindering van de uitstoot zouden tegen het einde van deze eeuw ongeveer 40 miljoen mensen kunnen sterven als gevolg van temperatuurveranderingen.»