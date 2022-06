Vooral onvoldoende talenkennis vormt barrière op de Belgische arbeidsmarkt

Wie in het buitenland geboren werd en in België actief wil zijn op de arbeidsmarkt, geeft aan dat onvoldoende kennis van een van de landstalen de belangrijkste belemmering vormt voor het vinden van een job. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van een enquête bij ruim 29.000 personen van 15 jaar tot en met 74 jaar.

Vooral bij werklozen en inactieven is de taalbarrière groot: 19 procent van de werklozen en 11 procent van de inactieven geboren in het buitenland geven aan niet voldoende kennis te hebben van een van de officiële talen in België en daardoor moeilijkheden te ondervinden bij het vinden van een job. Ook het gebrek aan gepaste jobs, een niet-erkend buitenlands diploma en een beperkte wettelijke toegang tot de arbeidsmarkt spelen een rol voor werklozen en inactieven die in het buitenland werden geboren.

Discriminatie?

Het aantal mensen met nauwelijks of geen kennis of een elementaire kennis van de taal van het taalgebied waar ze wonen, is veruit het hoogst in het Vlaams Gewest: zowat 33 procent, tegenover 17 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 9 procent in het Waals Gewest.

Bij alle personen van 15 tot en met 74 jaar met een job, ongeacht hun geboorteland, geeft 97 procent aan dat ze niet gediscrimineerd worden in hun huidige job. Dat cijfer is het hoogst voor wie in België werd geboren, en het laagst voor wie in een niet-EU27-land werd geboren. In die laatste groep geeft 6,5 procent aan gediscrimineerd te zijn in de huidige job.