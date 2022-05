YAY! Binnenkort kan je iPhone live video’s ondertitelen

Voor Android-gebruikers lijkt het een drie jaar oud nieuwtje. Live ondertiteling is voor hen namelijk al sinds de lancering van Android 10 in 2019 beschikbaar. Apple gebruikers konden tot nog toe echter geen beroep doen op de functionaliteit, maar daar zou dit jaar verandering in moeten komen.

De nieuwe functie werd aangekondigd als een voorproefje van wat er dit jaar op de planning staat bij het techbedrijf. Wanneer de functie precies wordt gelanceerd, is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk zou hij deel uitmaken van iOS 16.

English first

Live ondertiteling maakt gebruik van stemherkenningssoftware en is erg belangrijk voor personen die kampen met gehoorproblemen of voor zij die helemaal doof zijn. Toch is de functie ook voor anderen een echt pluspunt. In plaats van je oortjes te moeten bovenhalen voor een kort stukje video, kan je zo namelijk ook de inhoud begrijpen zonder geluid. De Live Captions zullen in eerste instantie worden uitgerold voor Engelstalige inhoud, maar andere talen zouden snel moeten volgen.