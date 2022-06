Voor het eerst dit jaar tropische temperaturen op komst: zaterdag kan dagrecord sneuvelen

Het wordt niet gewoon heet dit weekend, het wordt bloedheet. We krijgen voor het eerst dit jaar tropisch weer: zaterdag klimt het kwik op veel plaatsen tot boven de 30 graden, en in de Kempen en Belgisch-Lotharingen zelfs nog enkele graden hoger. Dat meldt het KMI.

Het tropische weer is te danken aan de erg warme lucht boven Spanje en Portugal, waar de temperatuur zondag op sommige plaatsen tot 40 graden steeg, legt het KMI uit. Die warme lucht zal richting België worden gevoerd, tussen een hogedrukgebied boven Centraal-Europa en een lagedruksysteem boven de Atlantische Oceaan.

Vanaf vrijdag draait de wind bij ons naar zuidelijke richtingen. Daardoor wordt het droog en zonnig, met temperaturen tot 25 graden in de Hoge Ardennen en 30 graden in de Kempen en Belgisch-Lotharingen. De warmste lucht bereikt België zaterdag, met maxima in het binnenland tussen 30 en 35 graden.

Dagrecord kan sneuvelen

Volgens het KMI komen tropische dagen - met temperaturen boven de 30 graden - in deze periode van het jaar niet zo vaak voor, maar zijn ze ook niet erg uitzonderlijk. «Voor Ukkel zal het de eerste dag dit jaar zijn dat we een tropische dag kennen», zegt het meteorologische instituut. «De vroegste dag dat dergelijke tropische temperaturen gemeten zijn in Ukkel, sinds 1901, is 11 mei, in het jaar 1998.»

Zaterdag zou in Ukkel wel het dagrecord kunnen sneuvelen. Dat staat nu op 31,5 graden, gemeten in 2002.

Zondag kans op regen of onweer

Het is nog onzeker wat het weer ons zondag zal brengen, maar we moeten rekening houden met veel bewolking en perioden van regen of zelfs onweer. Ook in de nacht van zaterdag op zondag kan er in het westen al een bui vallen. Het blijft waarschijnlijk wel warm, met maxima tussen 18 graden aan zee en 26 graden in andere delen van het land.