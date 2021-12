Volgend jaar krijgen zo’n 700.000 werknemers 600 euro extra dankzij jobbonus

Vanaf eind 2022 krijgen 716.601 werknemers in Vlaanderen voor het eerst een jobbonus. Dat is de bonus tot 600 euro per jaar voor wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient. De jobbonus is een van de vier arbeidsmarktmaatregelen die de Vlaamse regering vrijdag op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een eerste keer principieel heeft goedgekeurd.

De Vlaamse jobbonus is een van de grote beloftes in het regeerakkoord van de regering-Jambon. Werken moet meer lonen en het verschil tussen werken en niet-werken moet groter worden, is de filosofie achter de maatregel. De bonus moet ook een hefboom zijn om de werkzaamheidsgraad op te krikken. «We zitten nu aan 75 procent, maar de ambitie is 80 procent», aldus minister-president Jan Jambon.

Concreet zullen vanaf eind 2022 ruim 716.000 werknemers met een brutoloon onder de 2.500 euro per maand een bonus ontvangen. Het bedrag van die bonus daalt naargelang het brutoloon hoger is. Concreet: wie minder dan 1.800 euro bruto verdient, ontvangt het maximum van 600 euro netto, wie 2.500 euro bruto verdient, ontvangt nog 20 euro.

Automatisch

Volgens minister van Werk Crevits zal een kwart van de werkende Vlamingen in aanmerking komen voor de jobbonus. «Denk aan de huishoudhulpen, de kinderopvangbegeleiders, mensen die aan de kassa werken, chauffeurs... Al die beroepsgroepen kunnen de bonus krijgen», legt de CD&V-minister uit. Volgens minister van Financiën Matthias Diependaele zal de uitbetaling van de jobbonus geautomatiseerd verlopen via de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel).

Ook ondernemers

Naast de jobbonus voor werknemers zullen ook werknemers met een laag inkomen die ondernemer worden een jobbonus+ of starterspremie ontvangen. Die premie moet het ondernemerschap stimuleren. Een werknemer met een brutoloon tot 2.500 euro die de overstap maakt naar een zelfstandige activiteit zal twee keer een premie van 600 euro kunnen krijgen. De eerste keer wanneer hij start als zelfstandige, de tweede keer als hij na een jaar nog actief is als ondernemer.

Ook wie al zelfstandig is in bijberoep kan deze premie ontvangen bij een overstap naar een voltijdse zelfstandige activiteit. In totaal zullen jaarlijks ongeveer 12.000 startende ondernemers deze premie kunnen ontvangen.