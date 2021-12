Transgender personen vaak slachtoffer van (verbaal) geweld

Bijna de helft van de transgender personen is het afgelopen jaar uitgescholden op straat. Dat blijkt uit de eerste nationale seksisme-enquête, #Youtoo, van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Meer dan de helft van de bevraagde transgender personen geeft aan het slachtoffer te zijn geweest van verbaal of fysiek geweld op een openbare plaats.

Het Instituut lanceerde in april 2020 de enquête. Meer dan 4.500 Belgen namen deel aan het onderzoek via een aselecte steekproef bij het Rijksregister of een open enquête.

Seksistische scheldwoorden

Daaruit blijkt dat 45 procent van de transgender personen het afgelopen jaar werd uitgescholden op straat of op een andere openbare plaats. Bijna negen op de tien van hen geven aan dat het om meer dan één incident ging. Transgender personen lijken vaker geconfronteerd te worden met straatinitimidatie dan de gemiddelde Belg. De gebruikte scheldwoorden zijn bovendien bijna altijd seksistisch.

Zowat 53 procent van de bevraagde transgender personen kreeg al eens te maken met verbaal of fysiek geweld op openbare plaatsen. Drie op de vier van hen gaan nadien niet naar de politie. Ze zijn vaak bang, geloven niet dat het iets oplevert, of hebben een negatief beeld van de politie.

Minderheid naar politie

«We weten al langer dat transgender personen een erg kwetsbare groep vormen als het over discriminatie gaat. Elf procent van de klachten die we ontvingen in 2020 had hiermee te maken. Dat wordt nog eens bevestigd in dit onderzoek», reageert Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. «Het blijft echter erg confronterend dat maar een minderheid van de slachtoffers naar de politie stapt. Het is belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt op het politiebureau. Hiervoor zullen extra inspanningen geleverd moeten worden.»