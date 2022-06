Vogelgriep slaat toe bij meeuwen aan de kust

Al enkele weken worden er in verschillende Belgische kustgemeenten dode vogels aangetroffen. Gezondheidsinstituut Sciensano bevestigde ondertussen aan de hand van stalenonderzoek dat het om vogelgriep gaat. Voor mensen is er geen gevaar, maar wandelaars die zieke vogels vinden, nemen wel best contact op met het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Oostende. Dode vogels kunnen gemeld worden bij het FAVV.

Geen paniek

«Het VOC speelt een belangrijke rol in de zogenaamde ’passieve bewaking’ van het vogelgriepvirus», zegt Claude Velter, directeur van het opvangcentrum. «Onder toezicht van het FAVV en in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos werken wij met quarantainemaatregelen voor verdachte dieren zodat de bioveiligheid voor mens en dier in het Opvangcentrum gegarandeerd blijft.»

«Er is geen reden tot paniek», zegt schepen Silke Beirens van Mens & Milieu. «Het virus is dan wel erg besmettelijk voor (water)vogels, maar slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen mensen besmet raken. Het gaat dan over mensen die meestal beroepsmatig nauw, herhaaldelijk en langdurig in contact komen met zieke dieren of hun uitwerpselen. Een wandeling maken met dit mooie weer in het park is dus absoluut geen probleem.»