VN-rapport: «Cannabisconsumptie belast gezondheidssystemen»

Volgens een rapport van de VN-organisatie voor drugs- en misdaadbestrijding, UNODC, leidt het stijgende cannabisgebruik tot een toegenomen belasting van zorginstellingen. In de Europese Unie heeft 30 procent van de drugstherapieën te maken met cannabis, staat in het maandag gepubliceerde rapport. In Afrika en sommige Latijns-Amerikaanse landen heeft het merendeel van de therapieën te maken met cannabisverslaving, zegt UNODC.

Psychische aandoeningen

UNODC, dat gevestigd is in het Oostenrijkse Wenen, zegt dat de almaar sterkere hasj en mariuhana op de markt, samen met het regelmatige gebruik ervan, tot een stijging heeft geleid van psychische aandoeningen in West-Europa. Ook in Noord-Amerika werd meer cannabis gebruikt, ten gevolge van de legalisering ervan, vooral bij jongvolwassenen. Een groeiend aandeel psychische problemen en zelfmoorden heeft te maken met regelmatig gebruik van cannabis, staat in het rapport. Ook de ziekenhuisopnames namen toe.

UNODC wijst erop dat in Noord-Amerika gevaarlijke opioïden nog steeds de grootste schade aanrichten. Bij deze heroïneachtige substanties gaat het bijvoorbeeld om Fentanyl. Volgens voorlopige schattingen stierven in 2021 in de Verenigde Staten ongeveer 108.000 personen aan een overdosis, 17 procent meer dan het jaar ervoor.

Van een verdere «opioïdenepidemie», door het misbruik van pijnstiller Tramadol, spreekt de UNODC in het noorden en westen van Afrika, alsook in het Midden-Oosten. Er zijn ook tekenen van Tramadol-drugconsumptie in Azië en Europa.

Nieuwe afzetmarkten

Het VN-bureau is daarnaast bezorgd dat harddrugs nieuwe afzetmarkten bereiken. Inbeslagnames wijzen erop dat de cocaïnesmokkel uitbreidt buiten Noord-Amerika en Europa, naar ook Afrika en Azië. Ook zijn metamfetamines niet alleen meer een probleem in Oost- en Zuidoost-Azië, maar ook in landen als Afghanistan en Mexico.

UNODC schat dat 284 miljoen jongeren en volwassenen drugs gebruiken. Het gaat om de recentst beschikbare cijfers.