Vlaming kan investeren in nieuwe schoolgebouwen

De 27 nieuwe scholen worden de eerste ‘Scholen van Vlaanderen’, een nieuw programma dat is geschoeid op de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain). Dat zijn publiek-private samenwerkingen waarbij een private partner in samenspraak met de school de financiering aanreikt en instaat voor de bouw. Met Vlaamse steun betalen de schoolbesturen dan dertig jaar lang een beschikbaarheidsvergoeding. Nadien worden ze eigenaar van het gebouw.

Aandeelhouder van school in de buurt

Nieuw is dat ook particulieren kunnen instappen in het kapitaal. Elke Vlaming kan dus aandeelhouder worden van een school in de buurt. Ze zullen wel pas kunnen instappen zodra het bouwrisico van de nieuwbouw is ingeperkt. «Dit wordt een veilige investering, die op meer dan één manier loont», legt Weyts uit. «Mensen weten nu waar de eerste ‘Scholen van Vlaanderen’ komen en kunnen beginnen nadenken of ze mee willen investeren in deze projecten».

De 27 nieuwe projecten zijn verspreid over Vlaanden en Brussel. Het gaat zowel over basisscholen, secundaire scholen, scholen voor buitengewoon onderwijs, kunstacademies en een internaat. Samen vertegenwoordigen ze een investering van ruim 400 miljoen euro. Dit najaar wordt een nieuwe oproep voor een volgende reeks gelanceerd. In totaal is 1 miljard euro vrijgemaakt voor dit programma.