Vlaamse Vereniging van Studenten trekt ten strijde tegen de ‘harde knip’

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) heeft, in samenwerking met alle Vlaamse hogescholen en de universiteiten van Brussel en Antwerpen, een open brief aan de Vlaamse parlementsleden geschreven. Daarin wordt opgeroepen om niet voor de zogenaamde ‘harde knip’ in het hoger onderwijs te stemmen.

Die harde knip houdt in dat studenten niet langer vakken uit het eerste jaar zullen mogen meenemen naar het derde jaar. Volgens de VVS zal die maatregel ervoor zorgen dat er minder studenten zullen afstuderen. Het zou jaarlijks gaan over 1.100 bachelorstudenten die hun diploma niet zouden halen. «Dat dit gebeurt in een tijd waarin deze profielen net zo hard nodig zijn in tal van knelpuntberoepen zoals leraren en zorgpersoneel, is onverdedigbaar», klinkt het in de open brief.

Voorts merkt de VVS op dat de harde knip ingaat tegen de conclusies van een rapport van de werkgroep ‘Optimaliseren studievoortgang’, die door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zelf werd opgericht, en tegen de adviezen van de Vlaamse onderwijsraad (VLOR), die de hogescholen, universiteiten en studenten vertegenwoordigt.

«Onrealistische timing»

Daarnaast laakt de VVS ook de timing. De harde knip zou er namelijk al komen vanaf het academiejaar 2023-2024. De vereniging die opkomt voor de rechten van de studenten vindt dat die timing «volstrekt onrealistisch» is en «zal leiden tot chaos».

Daarom roept de VVS de politici op om het decreet morgen niet goed te keuren.

De open brief werd ondertekend door Koen Goethals en Marc Vandewalle, de voorzitter en ondervoorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad, Caroline Gennez (voorzitter Universitaire Associatie Brussel) en Jan van den Nieuwenhuijzen (voorzitter Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen).