Veel kritiek op verbod gokreclame: «Moet het voetbal echt kapot in ons land?»

Tegen eind dit jaar moet zowat alle reclame voor gokken verdwijnen in ons land. Dat staat in een nieuw koninklijk besluit (KB) van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). In de voetbalwereld wordt misnoegd gereageerd, vanwege het mogelijk grote inkomstenverlies. Ook regeringspartij MR kant zich tegen het verbod.

Gokreclame zal niet meer mogen op tv en radio, op websites en sociale media, in kranten en tijdschriften en op affiches in de straat. «Het constante bombardement van reclame die verslaving in de hand werkt, ook bij jongeren, moet stoppen», zegt Van Quickenborne ( foto). Ook sportsponsoring door gokbedrijven gaat op de schop. Tegen eind 2024 moeten alle gokmerken van de voetbal- en andere sporttruitjes verdwenen zijn.

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) verwelkomt het verbod. «Het KB bepaalt wat voortaan nog zal mogen en dat is gelukkig erg beperkt. We hopen dat dit heel wat achterpoortjes zal sluiten», reageert VAD-directeur Katleen Peleman.

SNEL OVERLEG GEVRAAGD

MR, federaal coalitiepartner van Open VLD, is volledig gekant tegen het KB. «Dat is een buitensporige maatregel die bijvoorbeeld de sportsector in grote moeilijkheden gaat brengen. Moet het voetbal echt kapot in ons land?», zegt voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Lorin Parys, CEO van de Pro League, vraagt snel overleg. «Dit voornemen (...) snijdt meer dan 12% sponsorinkomsten weg op een ogenblik dat onze clubs meer dan 100 miljoen verlies maken», luidt het. Volgens BAGO, een federatie van legale gokbedrijven, is het verbod niet goed voor consumenten: zij zouden het onderscheid niet meer kunnen maken tussen het legale en het illegale aanbod. Het zint de privésector ook niet dat voor de Nationale Loterij andere regels gelden.