VAD positief over gokverbod: «Duidelijke en verregaande principes kunnen achterpoortjes sluiten»

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) verwelkomt het nieuwe verbod op gokreclame dat in de maak is. «Dit is een positieve reflex met duidelijke en verregaande principes», zo reageert VAD-directeur Katleen Peleman.

«Het koninklijk besluit bepaalt wat voortaan nog zal mogen en dat is gelukkig erg beperkt. We hopen dat dit heel wat achterpoortjes zal sluiten», aldus Peleman. «Als dit verbod erdoor komt, worden de kaarten volledig anders geschut, zeker wat betreft de openbare ruimte.»

Wanneer het KB goedgekeurd wordt door Europa en de Raad van State, zal gokreclame niet meer mogen op tv en radio, op websites en sociale media, in kranten en tijdschriften en op affiches in de straat. Daarnaast gaat sportsponsering tegen eind 2024 op de schop. Het verbod kan tegen eind dit jaar in werking treden.

Gokverslaving

De regering hoopt hiermee onder andere gokverslavingen, vooral bij jongeren, aan te pakken. Het VAD ziet het aantal gokkers de afgelopen tijd dan ook stijgen. «Jongeren hebben sterk het gevoel dat gokken iets alledaags is, iets wat we allemaal doen», legt Peleman uit. «Gokreclame werkt dit gevoel in de hand.»

Volgens de VAD-directeur zijn het vooral ook jonge mannen die zich laten meedrijven door het spel. Daarnaast is de belofte van grote winst ook zeer aantrekkelijk voor mensen met een lager inkomen. Maar zij zijn - door hun laag inkomen - net een extreem kwetsbare groep.

Tegenstanders

Toch is niet iedereen binnen de federale regering voorstander van het nakende verbod. Zo kant coalitiepartner MR zich volledig tegen de beslissing. Volgens partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez zullen meer mensen naar platformen op het dark web gaan, zonder enige regelgeving. «Ik snap niet waarom illegale sites plots een voordeel zouden krijgen», reageert Peleman. «Legale sites hebben nog steeds meer opties om (legaal) zichtbaarheid te krijgen dan deze illegale sites.»