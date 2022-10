VDAB krijgt derde maand op rij minder vacatures

De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling VDAB heeft in september 33.474 vacatures rechtstreeks ontvangen. Voor de derde maand op rij ligt dat aantal lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Het aantal vacatures lag 11,9 procent lager dan in september 2021, (na -5,3 procent in augustus en -3,5 procent in juli). De grootste daling was er bij de vraag naar tijdelijke werkkrachten (-27,9 procent). De VDAB wijst er wel op dat het aantal vacatures vorig jaar uitzonderlijk hoog lag en dat het huidige aantal jobaanbiedingen «nog altijd hoger is dan de aantallen in 2020 en de jaren daarvoor».

De voorbije twaalf maanden kreeg de Vlaamse arbeidsbemiddelaar in totaal 399.371 vacatures. Dat zijn er nog altijd 22,3 procent meer dan in de periode van twaalf maanden daarvoor.

Krapte op arbeidsmarkt

Volgens de VDAB zal de krapte op de arbeidsmarkt niet snel verdwijnen, ondanks de ruim 183.000 werkzoekenden zonder werk die er eind september waren. Met een nieuwe campagne vraagt de dienst aan werkgevers om zich open te stellen voor profielen die op het eerste gezicht niet lijken te matchen met hun vacatures. «In elke werkzoekende schuilt een witte raaf», is de redenering.

In de campagne, die zal lopen vanaf 12 oktober, gaan er verschillende talenten schuil onder een dierenmasker. «Werkgevers gaan nog te vaak op zoek naar de ideale kandidaat, en missen daardoor vele potentiële werknemers», stelt Wim Adriaens, de gedelegeerd bestuurder van de VDAB. «Onder het masker van een Creatieve Toekan of een Behendige Antilope kan net zo goed de witte raaf zitten waar jij als bedrijf naar op zoek bent.»

Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) steunt de campagne. «Opleiden is het nieuwe rekruteren: zoek niet naar de ideale kandidaat, zoek naar de kandidaat die op uw werkvloer ideaal kan worden. Met goede begeleiding, met redelijke aanpassingen, met wederzijds respect. Zo haal je de witte raaf in elke medewerker naar boven», zegt hij.