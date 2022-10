Zelfstandige voelt zich meer zen dan loontrekkende

De hoge inflatie en stijgende en ergiekosten treffen onze maatschappij overal. Ook bij zelfstandigen eist dat zijn tol. 59% van de zelfstandigen geeft aan dat ze hierdoor hun manier van zakendoen moesten aanpassen. Zo heeft 8% noodgedwongen zijn activiteiten moeten verminderen omdat leveranciers, logistiek of klanten niet konden volgen. Drastische veranderingen zijn in sommige gevallen ook noodzakelijk, want meer dan een op de drie zelfstandigen gaf aan dat hun inkomen is gedaald in vergelijking met vorige zomer. Opvallend is dat zelfstandigen de impact van inflatie en hogere energiekosten in de eerste plaats zelf opvangen, namelijk door harder te werken om een grotere omzet te behalen. 27% van de zelfstandigen geeft aan zo te willen compenseren.

Zen blijven

Die compensatie is natuurlijk niet zonder risico, want wie harder werkt, zal meer stress ervaren. Om het stressniveau van zelfstandigen te meten, onderwierp NN hen aan de ‘zentest’, een academisch gevalideerde schaal die het stressniveau van de afgelopen maanden meet. Hoe hoger die score, hoe meer «zen» men is en hoe lager het ervaren stressniveau in de afgelopen maand. De zenscore bij zelfstandigen bedraagt 63 op 100. De zenscore is lager bij wie een lagere financiële gemoedsrust heeft, minder spaarreserves heeft, hun manier van zakendoen veranderde door inflatie en de energiecrisis en jonger is. Ook de financiële gemoedsrust van zelfstandigen bedraagt gemiddeld 63 op 100. Ze doen het op dat vlak verrassend beter dan de gemiddelde loontrekkende, die 59 op 100 scoren.