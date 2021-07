UPDATE. Organisatie Pukkelpop zet opbouw en ticketverkoop stop tot regering «onverwachte wijzigingen» verduidelijkt

De organisatie van Pukkelpop vraagt aan de federale regering verduidelijking over de «onverwachte wijzigingen» die maandag zijn aangekondigd. Dat meldt ze op sociale media. Zolang er geen verduidelijking is, zet het festival de werkzaamheden op het terrein voorlopig stop. Ook de ticketverkoop is opgeschort.

Eerder vanmiddag raakte bekend dat de opbouw van Pukkelpop en de ticketverkoop stillag. Nu heeft de organisatie van het festival gecommuniceerd over de reden. «De onverwachte wijzigingen, aangekondigd na het overlegcomité van afgelopen maandag, hebben grote gevolgen voor de verdere organisatie van Pukkelpop», klinkt het. «De festivalorganisatie vraagt de federale overheid nu dringend om opheldering.» Pukkelpop vertrouwt erop dat op korte termijn deze duidelijkheid zal verschaft worden.

Het overlegcomité besliste maandag dat bezoekers van grote evenementen een Covid Safe Ticket moeten voorleggen. Wie (nog) niet gevaccineerd is of al eerder besmet is geweest, moet een negatieve coronatest voorleggen, die maximaal 48 uur oud is. Eerder was er nog sprake van 72 uur. Omdat Pukkelpop vier dagen duurt, betekent dat dus dat sommige bezoekers zich meermaals zouden moeten laten testen.

Die ingreep heeft een impact op een meerdaags festival als Pukkelpop (dat gepland is van 19 tot en met 22 augustus). Dat daarnaast beslist is om voor het Covid Safe Ticket geen sneltesten of antigeentesten te aanvaarden, speelt ook een rol, zo is te horen bij de festivalorganisatie, al wil die organisatie voorlopig geen bijkomende commentaar kwijt.

Vandenbroucke: «Antigeentesten kunnen wel»

Volgens het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is Pukkelpop sinds dinsdagavond op de hoogte van de precieze afspraken over de organisatie van evenementen en de werking van het covid safe ticket. «Het klopt dat het Overlegcomité heeft beslist de geldigheid van de PCR-test voor het covid safe ticket terug te brengen naar twee dagen», klinkt het. Daarnaast is er volgens het kabinet-Vandenbroucke wél de mogelijkheid om te werken met antigeentesten die 24 uur geldig zijn. Dat staat ook zo in het uitgewerkte akkoord waarvan de tekst nog eens aan de organisatoren van Pukkelpop zal bezorgd worden.