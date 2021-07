Wordt Pukkelpop afgelast? Opbouw en ticketverkoop liggen stil

De opbouw van festival Pukkelpop wordt voor twee dagen gestaakt. Ook de ticketverkoop ligt stil. Dat schrijft VRT NWS. Later vandaag komt de organisatie met een algemeen perscommuniqué.

Steven Vandeput (N-VA), de burgemeester van Hasselt, heeft aan VRT NWS bevestigd dat de opbouw voor twee dagen stilligt. Op de officiële website van het festival staat ook te lezen dat de ticket-, voucher- en accommodatieverkoop voor Pukkelpop 2021 offline is gehaald. Later vandaag geeft de organisatie meer uitleg over wat dat betekent.

Pukkelpop is gepland voor 19 tot en met 22 augustus in Kiewit bij Hasselt. Het festival zou moeten doorgaan met een Covid Safe Ticket-systeem, waarbij festivalgangers een vaccinatiebewijs, een negatieve test van ten hoogste 48 uur oud of een bewijs van eerdere besmetting moeten kunnen voorleggen. Omdat Pukkelpop vier dagen duurt, betekent dat dus dat sommige bezoekers zich meermaals zouden moeten laten testen. Maar hoe dat georganiseerd zou worden, blijft een mysterie.

Verschillende experten, waaronder Erika Vlieghe en Pierre Van Damme, lieten al duidelijk verstaan dat ze het niet verstandig vinden dat het festival met dagelijks 66.000 bezoekers zou doorgaan. Volgens hen komt het massa-evenement te vroeg.