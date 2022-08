Unizo wil beschikbare werkuren van jobstudenten op 600 in plaats van 475 uur zien

In 2021 herstelden de cijfers van studentenarbeid zich opnieuw richting het recordniveau van 2019, na een kleine terugval tijdens corona. Meer nog, studentenarbeid stijgt verder door. De populatie van studenten met een studentenjob steeg licht met 0,8 procent, maar er doen zich wel sterke stijgingen voor bij het aantal werkgevers dat een beroep deed op studenten (+5,4 procent) en de loonmassa (19,9 procent). In 2021 werden bovendien 12,9 procent meer uren gewerkt dan in 2019.

«Geen ontwrichting»

«Het belang van de jobstudent in de arbeidsmarkt stijgt duidelijk. De jobstudenten vullen nu vacatures in die wegens de krapte op de arbeidsmarkt niet opgevuld geraken, zeker in sectoren zoals de horeca- of eventsector», zegt Van Assche. Daarom wil Unizo het aantal uren dat een jobstudent mag werken, opgetrokken zien tot 600 uur. «Er is een kleine groep van jobstudenten, ongeveer 10 procent, die effectief meer werken dan 475 uur. Zij moeten soms stoppen met werken omdat ze dan een pak minder verdienen. Die werkgevers hebben die jobstudenten nodig en net daarom is het belangrijk dat zij meer beschikbare uren hebben.»

Volgens Unizo zal die regeling geen ontwrichting van de arbeidsmarkt veroorzaken. «Uiteindelijk werkt nog steeds zestig procent van de studenten minder dan 200 uur. Maar voor die kleine groep, zou het goed zijn om aan dezelfde voorwaarden tot 600 uur door te kunnen gaan.»

Topjaar

Bovendien blijkt uit cijfers dat jobstudenten nu vaker ook het hele jaar door werken. «Vroeger was het zo dat een jobstudent enkel in de zomer werkte. Nu stellen we vast dat er ondertussen evenveel studenten in elk van de vier kwartalen werken.» Het aantal studenten dat uitsluitend in de zomermaanden actief was zakte van 26,9 procent in 2016 naar 20,3 procent in 2021. Het aantal studenten dat in alle vier de kwartalen van het jaar actief was, steeg over diezelfde periode dan weer van 18,3 procent tot 21 procent.

Volgens Unizo is ook in 2022 een topjaar in de maak op vlak van studentenarbeid. «In de eerste helft van dit jaar heeft maar liefst 25,3 procent van de kmo-werkgevers van hr-dienstengroep Liantis een beroep gedaan op jobstudenten. Dat is een stijging van drie procent in vergelijking met 2019», zegt Mattias Dessein, regiomanager bij Liantis.