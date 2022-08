Kotstudent kost komend academiejaar 1.243 euro meer dan vorig jaar

Wie komend academiejaar op kot gaat, betaalt daar minimaal 15.346 euro voor. Voor pendelstudenten ligt dat bedrag op 10.156 euro. Vorig jaar was dat nog respectievelijk 14.103 en 9.331 euro. Kotstudenten betalen dit jaar dus 1.243 euro meer, voor pendelstudenten is dat 825 euro. Dat meldt de onderzoeksgroep CEBUD, het Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek van de Thomas More-hogeschool. Elk jaar berekenen zij de kosten voor een student hoger onderwijs.

Bij de berekening maakt de onderzoeksgroep een onderscheid tussen strikte, ruimere en leefkosten. Strikte studiekosten zijn kosten die verbonden zijn aan de opleiding, zoals het inschrijvingsgeld, cursussen, studieboeken of uitgaven voor studiereizen en stages. Ruimere studiekosten omvatten uitgaven voor verplaatsingen van en naar de campus en de huur en inrichting van een studentenkamer. Leefkosten, ten slotte, verwijzen naar uitgaven voor levensonderhoud, zoals kosten voor voeding, kleding, gezondheid, wonen en ontspanning.

Energieprijzen

De forse stijging van de energieprijzen vindt klaarblijkelijk ook zijn weerklank in de jaarlijkse kosten voor een student. Vooral de huurprijs van een studentenkamer is «aanzienlijk» toegenomen, aldus het rapport. «In vergelijking met vorig jaar betaal je nu minimaal 420 euro meer, in de veronderstelling dat je erin slaagt om een kwalitatieve en goedkope kamer te vinden op een krappe markt», klinkt het. Voor een kot betaal je volgens CEBUD komend academiejaar zeker 392 euro per maand. Ook voor voeding is de prijstoename aanzienlijk. Het rapport rekent op een stijging van 210 euro in vergelijking met vorig jaar.

Vervoer en typische uitgaves

Afgezien van de leefkosten betaalt een pendelstudent die met het openbaar vervoer naar een campus in de buurt reist, komend academiejaar minimaal 1.892 euro. Wie met een eigen tweedehandswagen naar de campus trekt, rekent 3.800 euro per jaar bovenop dat bedrag. Kotstudenten mogen 4.815 euro per jaar bijrekenen en betalen voor strikte en ruimere studiekosten dit jaar minimaal 6.707 euro. Wie recht heeft op een studietoelage, kan weliswaar rekenen op een vermindering van 864 euro op die bedragen. Het merendeel van de kosten zijn dus «uitgaven die elke jongvolwassene heeft, ongeacht of die studeert of niet», klinkt het. Voor een pendelstudent komen die leefkosten neer op 8.264 euro, voor een kotstudent is dat 8.638 euro.

Coronasupplement: 3 euro per maand

Vorig jaar voorzag de onderzoeksgroep een zogenaamd «coronasupplement» van 10 euro per maand, waarin kosten voor mondmaskers en ontsmettingsgel berekend zaten. Hoewel het volgens het rapport «koffiedik kijken is wat het najaar brengt», rekent CEBUD daar komend jaar 3,3 euro per maand voor.

Beursstudenten die op kot gaan, betalen komend academiejaar 14.482 euro, voor pendelstudenten is dat 9.292 euro.

Voor de berekening ging de onderzoeksgroep ten slotte uit van een situatie waarbij een student ten laste is van de ouders. Voor zelfstandige studenten komen daar vaak nog extra kosten bovenop.