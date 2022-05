TUI Belgium schrapt tot eind juni alle vluchten naar Bulgarije

TUI Belgium vliegt normaal twee keer per week naar twee Bulgaarse luchthavens: Boergas en Varga. Die liggen in het oosten van het land, aan de Zwarte Zee. Maar ook Rusland en Oekraïne grenzen aan de Zwarte Zee en dat blijkt een invloed te hebben op het toerisme naar Bulgarije.

Terughoudend

«Bulgarije is absoluut geen risicoland, maar we hebben gemerkt dat de Belgische reiziger toch wat terughoudend is om momenteel een Oost-Europese bestemming te kiezen», zegt Piet Demeyere van TUI Belgium. Ook een populaire bestemming als de Tsjechische hoofdstad Praag doet het momenteel minder goed. «Reizigers maken liever een citytrip naar Valencia (Spanje) of Lissabon (Portugal) dan naar een Oost-Europese stad als Praag. De hele regio lijdt een beetje onder die situatie in Oekraïne.»