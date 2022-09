Test Aankoop waarschuwt dat «beroep van apotheker steeds meer lijkt op dat van verkoper»

Test Aankoop waarschuwt dat het beroep van apotheker steeds meer op dat van een verkoper gaat lijken in plaats van een zorgverlener. Na een onderzoek met mystery shoppers blijkt dat slechts 2 op de 96 bezochte apothekers voldoende vragen stellen om te kijken of een geneesmiddel wel degelijk geschikt is voor de patiënt, meldt de consumentenorganisatie in een persbericht.