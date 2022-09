Te veel televisie en gsm zorgen voor drastisch verslechterd zicht bij jongeren

Door de toegenomen schermtijd (tablet/pc, smartphone, tv) is myopie of bijziendheid de afgelopen zes jaar bij jongeren met zo’n 25% gestegen. Tijdens de Week van het Zien, van 8 tot 15 oktober, wil de organisatie van opticiens en optometristen (APOOB) sensibiliseren rond visuele hygiëne met in Vlaanderen een nieuwe spelcampagne naar scholen en een vrijblijvende oogmeting bij deelnemende leden.

Het gaat niet goed met ons zicht. Uit gegevens van het RIZIV blijkt dat de uitgaven van ziekenfondsen in de groep tot en met 18 jaar met 22,7% stegen tussen 2015 en 2021, en met zelfs 27,3% bij de 8 tot 18-jarigen. «Dit gaat hoofdzakelijk om myopie (bijziendheid), aangezien hypermetropie (verziendheid) en astigmatisme (onscherp zicht zowel ver als dichtbij) veel minder deze evolutie vertonen», aldus de Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond van België (APOOB) in een persbericht.

Een goede visuele hygiëne kan helpen om bijziendheid te voorkomen of om verdere achteruitgang tegen te gaan. «Als je veel aan het scherm zit, staan je oogspieren continu onder druk. Die moet je regelmatig even laten rusten. Een goede houvast is de 20-20-2 regel: voor elke 20 minuten intense schermtijd, moet je 20 seconden ver wegkijken om je ogen te ontspannen. De laatste 2 staat voor twee uur buiten spelen, en is bedoeld voor kinderen», aldus Charles Bruninx, APOOB-raadgever.

Gezondheid

Een gezonde levensstijl helpt ook: drink voldoende water (en minder alcohol en koffie) om te voorkomen dat je ogen uitdrogen; hou minimaal 30 cm afstand tussen boek, tablet of smartphone; vermijd lezen met een nachtlamp; zet je bureau voor het raam met zicht naar buiten en doe je (t)huiswerk via een projector of tv-scherm op enige afstand.

De deelnemende opticiens en optometristen voor de vrijblijvende oogmeting zijn te vinden op www.weekvanhetzien.be