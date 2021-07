Steven Van Gucht over stijgende besmettingen: «Niet alleen door reizigers»

Viroloog Steven Van Gucht benadrukt dat de stijging van het aantal besmettingen niet alleen te wijten is aan de toename van het aantal testen bij reizigers. Daarnaast zien we ook een stijging van het aantal besmettingen bij oudere leeftijdsgroepen.

De afgelopen week werden er gemiddeld iets meer dan 1.000 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een forse toename van 83 procent op weekbasis. Het aantal besmettingen is nu driemaal hoger dan drie weken geleden. De cijfers verdubbelen momenteel om de 8 dagen. «We denken dat dit tempo de komende dagen verder zal aanhouden, maar vermoedelijk niet fors meer zal toenemen», vertelt Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van Sciensano.

Oudere leeftijdsgroepen

Tot nu toe werden die besmettingen voornamelijk bij jongeren vastgesteld, maar ook oudere leeftijdsgroepen worden nu meer en meer getroffen. «De grootste toenames zien we nog steeds bij de tieners en de twintigers. Daarnaast zien we ook een stijging - maar minder uitgesproken - bij oudere leeftijdsgroepen. En dit bij alle leeftijdsgroepen terwijl dit vorige week enkel nog bij personen onder de zestig jaar was. (...) Als deze stijgende trend zich verderzet, dan verhoogt ook de kans dat kwetsbare mensen zullen getroffen worden. We willen u er opnieuw aan herinneren dat niet iedereen reeds volledig is beschermd door het vaccin. In België en grote delen van Europa is er dus duidelijk een stijgende circulatie van het virus», klinkt het.

Reizigers niet enige oorzaak

Van Gucht benadrukt dat de forse stijging van het aantal besmettingen niet alleen een gevolg is van meer testen bij reizigers. «Veel besmettingen worden vastgesteld omwille van testen bij vertrekkende of terugkerende reizigers, maar we zien echter ook een reële stijging van het aantal besmette personen. Dat kan je bijvoorbeeld zien aan het percentage positieve testen. We zien dat bij personen met Covidklachten of ook bij hoogrisicopersonen het percentage positieve testen de laatste tijd opvallend is gestegen. Dit wijst op een sterkere circulatie van het virus in België», luidt het.

Bodem bijna bereikt

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is tevens gestegen, maar veel minder fors dan het aantal besmettingen. «Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames ligt 11 procent hoger dan vorige week. De afgelopen week waren er gemiddeld 18 nieuwe opnames per dag tegenover 16 opnames in de week ervoor. Momenteel liggen er 239 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 90 op intensieve zorgen. Deze cijfers liggen respectievelijk 5 procent en 11 procent lager dan de week ervoor. Dat is dus een minder sterke daling dan de voorbije weken. We verwachten dan ook dat de ziekenhuisbezetting binnenkort mogelijk een bodem zal bereiken, ergens rond de 90 patiënten op intensieve zorgen. De overlijdens kennen nog steeds een verdere daling. Gemiddeld vielen er de afgelopen week slechts 2 overlijdens per dag te betreuren. Dat is opnieuw een verdere daling van 35 procent», besluit Van Gucht.