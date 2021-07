VS-waakhond ziet nieuwe ernstige bijwerking bij Johnson & Johnson-vaccin

Volgens de Amerikaanse autoriteiten is er een verhoogd risico op een zeldzame bijwerking, het Guillain-Barré-syndroom. Het syndroom van Guillain-Barré is een zenuwaandoening die tot plotselinge spierverlammingen kan leiden. Het is een onbedoelde reactie van het immuunsysteem, dat het zenuwstelsel gaat aanvallen. De aandoening is echter goed te behandelen, de meeste patiënten herstellen er volledig van.

Het gaat om ongeveer honderd meldingen op de 12,5 miljoen mensen die de J&J-prik in de Verenigde Staten hebben gekregen - uiterst zeldzaam dus. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) worden de gevallen meestal gemeld binnen twee weken na vaccinatie. Vooral mannen zouden het slachtoffer zijn, vele daarvan boven de 50. Volgens gegevens van de CDC komen er normaal gezien zo’n 60 tot 120 gevallen per week voor van het Guillain-Barré-syndroom in de Verenigde Staten.

Overlijden

Van de circa 100 meldingen van het syndroom na de prik zou één persoon zijn overleden, maar meer details over de doodsoorzaak zijn niet bekend. 95 patiënten moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Hoewel het beschikbare bewijs een verband suggereert tussen het J&J-vaccin en een verhoogd risico op Guillain-Barré, is het volgens de FDA echter «onvoldoende om een causaal verband vast te stellen». Gezondheidsfunctionarissen blijven bovendien benadrukken dat de voordelen van het vaccin blijven opwegen tegen de extreem zeldzame, mogelijke risico’s, schrijft The Washington Post.