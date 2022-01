Steven Van Gucht heeft goed nieuws: «Dat kan een voorbode zijn»

Het einde van de huidige coronagolf is in zicht. Eindelijk is er een vertraging merkbaar in het aantal nieuwe besmettingen. De voorspelling van de experten met betrekking tot de piek lijkt dus te kloppen.

Met gemiddeld 52.000 besmettingen per dag vorige week ligt het aantal nieuwe besmettingen nog steeds erg hoog, maar er is beterschap op komst. «De coronacijfers blijven nog steeds fel stijgen, maar de groei lijkt vertraagd. Dat betekent dat we mogelijk binnenkort de piek van de vijfde coronagolf zullen meemaken. Zowel de besmettingen als de ziekenhuisopnames lijken minder snel toe te nemen, wat een voorbode van de piek kan zijn», vertelt viroloog Steven Van Gucht aan Het Laatste Nieuws.

Begin februari piek bereikt

De voorspelling van de experten van enkele dagen geleden lijkt dus uit te komen. «We hopen dat we binnen een week, maximum twee weken, een aftopping gaan zien en de druk van het systeem geleidelijk aan gaat afnemen», klonk het toen.

Hoge werkdruk

Toch moeten we nog steeds voorzichtig blijven, want de druk op het zorgsysteem blijft enorm zwaar. «Ondanks de aanhoudende stijging van de ziekenhuisopnames blijft de bezetting op intensieve zorgen nog lichtjes dalen. Dat is nog steeds goed nieuws, maar mogelijk zal deze daling spoedig ook stilvallen. Met 357 coronapatiënten op intensieve zorgen en 64 procent van de huisartsen die een hoge tot zeer hoge werkdruk melden, blijft de belasting van het zorgsysteem hoog», besluit hij.