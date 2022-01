Nieuwe omikronvariant rukt op in Europa: «Wellicht besmettelijker»

Momenteel worden de meeste mensen besmet door omikron, maar zijn broertje wint meer en meer terrein in Europa. Hij is wellicht besmettelijker, maar is hij ook ziekmakender?

Van alle besmettingen in ons land zijn op dit moment 96,5 procent omikronbesmettingen en 3,3 procent delta. Omikron kunnen we onderverdelen in BA.1 (94,4%) en BA.2 (2,1%). Laatstgenoemde is het broertje van de omikron die we al een tijdje kennen.

Volgens viroloog Marc Van Ranst zien we die nieuwe variant meer en meer in Europa. «BA.2 lijkt te stijgen in gans Europa, en zal dus wellicht wat besmettelijker zijn BA.1. Op het eerste zicht is BA.2 qua ziektemakend vermogen gelijkaardig aan BA.1, maar we volgen het op», schrijft hij op Twitter.

Dezelfde reactiviteit

Woensdag trad Van Ranst meer in detail over het ziekmakende aspect van BA.2. «Op dit moment hebben we geen enkele evidentie dat die BA2-variant meer ziektemakend zou zijn dan de BA1-variant. Dit is gewoon een andere variant van omikron. Zo evolueren virussen. Die blijven niet hetzelfde en evolueren continu. En dit is nu een andere omikron die opduikt. Pas op, die heeft wel wat mutaties, veranderingen in vergelijking met BA1, maar is waarschijnlijk even of misschien een klein beetje meer overdraagbaar dan BA1, anders zou het geen terrein winnen. Maar de nieuwe variant heeft dezelfde reactiviteit naar het vaccin toe en hetzelfde weinig ziektemakend vermogen van BA1-omikron», vertelde hij in VTM Nieuws.