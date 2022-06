Schoolverlaters met diploma vonden nog nooit zo vlot werk: Meisjes en masters scoren het best

Wie de schoolbanken verlaat met een diploma op zak, hoeft zich weinig zorgen te maken over het vinden van een job. Amper 6,6% van de schoolverlaters zit een jaar later nog zonder werk. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB.

De VDAB onderzoekt al jaren hoe de schoolverlaters hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Het nieuwe rapport buigt zich over de meer dan 64.000 jongeren die in 2020 - in volle coronacrisis dus - de deuren van het middelbaar, de hogeschool of de universiteit achter zich toe trokken. Wat blijkt? Een jaar later waren 4.213 van de deze jongeren, of 6,6 procent, nog werkzoekend.

Hoger onderwijs meest succes

Het gaat om het laagste cijfer van de voorbije tien jaar. In het schoolverlatersrapport van 2021 bedroeg het werkzoekendenpercentage nog 10%. Met andere woorden: de voorbije jaren vonden schoolverlaters nooit vlotter de weg naar de arbeidsmarkt. Voor wie vanuit het secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt trekt, bedraagt dat cijfer 8%. Met een diploma hoger onderwijs op zak daalt het werkzoekendencijfer naar 2%. En wie voor een job in de zorg studeert, zit helemaal gebeiteld. Amper 1% van de hooggeschoolde zorgdiploma’s zit na een jaar nog zonder werk.

Geen diploma? Minder jobs

Wie de schoolbanken verlaat zonder diploma op zak, ziet zijn kansen op de arbeidsmarkt duidelijk dalen. Na een jaar zit bijna een kwart (23%) nog zonder baan. «Een diploma is een toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Schoolverlaters zonder diploma hebben de minste kansen», vertelt Lindsey Marin van de VDAB-studiedienst.

Meisjes aan de macht

Al jaren een vaststelling: meisjes scoren beter dan jongens. Na een jaar is amper 5% van de meisjes die de school verlieten nog werkzoekend, bij de jongens is dat 8%. Dat komt deels omdat meisjes vaker kiezen voor de zorg en het onderwijs, waar de krapte op de arbeidsmarkt erg groot is. Bovendien zijn twee van de drie schoolverlaters zonder diploma jongens, wat hun kansen verkleint.

Voor Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) maken de cijfers duidelijk dat een diploma het allerbelangrijkst is, en de grootste kans biedt op een duurzame job. Tegelijk waarschuwt de minister jongeren om zich niet te snel te laten verleiden door de arbeidsmarkt. «De war on talent kan ook een valkuil zijn, door er voor te kiezen om rap geld te verdienen. Maak eerst de school af», adviseert de minister, die ook een «warme oproep» lanceerde aan jongeren om te kiezen voor een opleiding in de zorg.