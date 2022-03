Rusland verwerpt vonnis van Internationaal Gerechtshof over oorlog in Oekraïne

Rusland verwerpt het vonnis van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag over de oorlog in Oekraïne. Het hoogste juridische orgaan van de Verenigde Naties oordeelde gisteren dat Rusland onmiddellijk alle militaire activiteiten in het buurland moet staken.

Hoewel de uitspraak bindend is, kan het hof landen niet dwingen zich eraan te houden. Volgens het Kremlin moet zowel Rusland als Oekraïne instemmen met de uitvoering van het vonnis. Rusland gaat daar in dit geval niet mee akkoord, aldus een woordvoerder.

Rusland deed zelf niet mee aan de door Oekraïne aangespannen zaak en legde ook geen verklaring af. Oekraïne wilde in Den Haag aantonen dat Rusland geen geldige reden had om de oorlog te beginnen. Het voorwendsel van president Vladimir Poetin dat er in Oekraïne genocide plaatsvindt, klopt volgens Kiev niet. Volgens de Russische autoriteiten is de «speciale militaire operatie» nodig om Russen en Russisch sprekenden in Oekraïne te beschermen.