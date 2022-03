Bart De Wever vreest het ergste: «Poetin gaat niet stoppen»

Bart De Wever was vandaag te gast op de Groenplaats in Antwerpen, waar verschillende presentatieduo’s naar aanleiding van Oekraïne 12-12 een hele dag radio maken om geld in te zamelen om de Oekraïners te helpen. Hij vindt het erg belangrijk dat die solidariteit er is. «Die mensen vechten ook voor de democratie, voor de vrijheid. Dat zijn onze waarden. Ze houden Poetin tegen, want anders stond hij al aan de grens met Polen. Wat zouden we dan meemaken...», zegt hij.

Psychopaat

Hoewel er vooruitgang is in de vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland, gaat De Wever voorlopig niet mee in dat optimisme. «Ik volg het uiteraard constant mee op en hoop ook dat het stopt. Dat ze toch een akkoord maken en dat de Russen zich terugtrekken. Maar het ziet er eigenlijk niet goed uit. Poetin is een psychopaat. Hij heeft vandaag gezegd dat hij de Russen die tegen hem zijn gaat verdelgen als muggen. Zoiets heb ik 70 jaar geleden ook nog gehoord. Dat is een gek. Die gaat niet stoppen. We moeten ons voorbereiden om lang solidair te zijn. Ik hoop dat mensen dat volhouden. Dit is iets dat jaren gaat duren en we gaan serieus ons best moeten doen voor die mensen», besluit hij.

