Rush op studentenkoten voor volgend academiejaar nu al begonnen, ook inflatie laat zich voelen

De rush op studentenkoten begint steeds vroeger, zegt Xior-CEO Christian Teunissen. «Studenten krijgen nu al een brief in de bus of ze volgend academiejaar al dan niet verder huren. Op 1 maart starten we al met het nieuwe verhuurseizoen.»

Inflatie laat zich voelen

En de vraag is groot, bevestigt Teunissen. Het nieuwe verhuurseizoen neemt een «vliegende start». Alleen al voor koten in Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt staan tweeduizend studenten op een wachtlijst bij Xior.

Een kot huren wordt opnieuw duurder. «De inflatie zal volledig worden doorgerekend in België», zegt het bedrijf bij de presentatie van de jaarcijfers.

Xior is een Belgisch beursgenoteerd vastgoedbedrijf gespecialiseerd in studentenhuisvesting. Het is niet alleen de grootste kotbaas van ons land, maar door verscheidene overnames ook marktleider in Europa. Xior heeft voor circa drie miljard euro vastgoed in portefeuille, goed voor meer dan 18.000 koten in acht landen. In ons land verhuurt de onderneming 4.500 koten.