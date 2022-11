WHAT ABOUT... de stijgende huurprijzen voor koten? «De prijs van een gemiddeld kot is 450 euro»

Wie op zoek is naar een kot of net een contract heeft getekend, kan er niet naast kijken: de prijzen zijn dit academiejaar gestegen. En niet zo’n beetje, in Brussel en Vlaanderen stegen de huurprijzen met gemiddeld 7%. «De gemiddelde huurprijs van een studentenkamer in Vlaanderen rondt voor het eerst de kaap van 450 euro», klinkt het bij de Vlaamse vastgoedsector.

De Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB), die de Vlaamse vastgoedsector vertegenwoordigt, analyseerde voor haar CIB-Huurbarometer meer dan tweeduizend contracten. Vorig jaar al was er een stormloop op studentenkamers, maar dat vertaalde zich nog niet in felle prijsstijgingen. Dit academiejaar is dat dus wel het geval.

Prijzen in Vlaanderen

Uit de analyse van de gemiddelde huurprijzen in de Vlaamse studentensteden blijkt dat de prijskloof tussen universiteitssteden Hasselt, Antwerpen, Leuven en Gent enerzijds en Brugge en Kortrijk anderzijds nog steeds opvallend blijft, maar volgens het CIB is dit niet geheel onlogisch: «Het zijn vooral die studenten die in de universiteitssteden geen kot meer vinden die uitwijken naar Brugge of Kortrijk (+6,7%), waarbij toch opvalt dat Kortrijk aan populariteit wint en dus bijgevolg ook duurder wordt», zegt Kristophe Thijs, directeur Communicatie van CIB Vlaanderen.

Net als vorig academiejaar is Hasselt opnieuw de duurste studentenstad om te huren, studenten of ouders moeten er gemiddeld 489 euro op tafel leggen. Echt verrassend is dat niet want al sinds de start van de CIB-Huurbarometer voor studentenkamers staat de Limburgse hoofdstad in de kopgroep. Ook nu zijn de prijzen er nog met 3,5% gestegen, maar in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde is dit nog relatief beperkt. Leuven volgt op de tweede plaats met een gemiddelde prijs van 471 euro, en de derde duurste studentenstad om te huren is Gent met 469 euro. «Andere opvallende vaststelling is het feit dat de prijzen in Antwerpen voor het tweede jaar op rij licht dalen. Maar over alle steden heen is de kaap van de 450 euro in Vlaanderen voor het eerst gerond. Een gemiddelde daling zit er niet meteen meer in, gezien de schaarste op de markt», merkt Thijs op.

Prijzen in Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoomde het CIB meer in op de huurprijzen van studentenkamers in Brussel centrum aan de ene kant en Elsene/Sint-Lambrechts-Woluwe aan de andere kant. Daar waar sinds de vorige twee academiejaren in Brussel centrum de prijzen een duidelijk neerwaartse trend vertoonden, namen de prijzen sinds dit jaar een hoge vlucht met een stijging van meer dan 13% of meer dan 50 euro per maand extra. Sint-Lambrecht-Woluwe stabiliseert min of meer, maar Elsene is de eerste gemeente waar studenten meer dan 500 euro per maand moeten neerleggen voor hun kot. «Neem daarbij nog het feit dat ook in studentenvoorzieningen de energieprijzen stevig de hoogte in zijn gegaan en iedereen beseft dat het huren van een studentenkamer een stevige hap uit het gezinsbudget wegneemt. Meer studentenkamers zijn hoog nodig, maar de strenge regelgeving en de vaak te lange besluitvorming hebben op de markt een afremmend effect», meent Thijs.