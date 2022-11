RODE DUIVELS. Marokko mogelijk laatste hindernis voor Duivels in race richting tweede ronde

Mits een zege deze namiddag tegen Marokko, op de tweede speeldag in WK-groep F, zijn de Rode Duivels nog voor de slotspeeldag altijd zeker van een plaats in de achtste finales op het WK in Qatar. Zelfs groepswinst kan dan al mogelijk zijn.

De Rode Duivels moeten dan wel winnen van Marokko, dat eerder deze week een stugge indruk gaf tegen Kroatië, de huidige vicewereldkampioen die echter niet meer op het niveau van vier jaar geleden zit. Als het duel tussen Kroatië en Canada vervolgens op een gelijkspel eindigt, zijn de Belgen groepswinnaar. Een scenario dat doet dromen en vooral eentje waar niemand na de eerste 40 minuten tegen Canada rekening mee had gehouden.

Romelu Lukaku

Aan Belgische zijde stonden er voor de WK-opener vraagtekens bij de verdediging, waar de plaats op rechts uiteindelijk naar Leander Dendoncker ging - zoals min of meer verwacht werd. Zeno Debast is op dit WK zijn vaste stand-in. In de aanloop naar de tweede groepswedstrijd zijn de vraagtekens verschoven naar het middenveld. In de eerste helft tegen Canada maakte de tandem Axel Witsel-Youri Tielemans slagzij, waarna die laatste bij de rust vervangen werd door Amadou Onana. Op de wingbacks werd zowel Yannick Carrasco, die eveneens bij de rust naar de kant werd gehaald, als Timothy Castagne overrompeld. Voor het duel tegen Marokko mag Thomas Meunier zich alvast opmaken voor een basisplaats. Centraal blijft de vraag of Tielemans opnieuw het vertrouwen krijgt, Witsel is een certitude.

Voor Onana was het woensdag tegen Canada nog maar zijn derde cap bij de Rode Duivels. Hij speelde echter alsof hij al jaren bij de nationale elf stond en voegde een gezonde dosis lef en arrogantie aan het spel van de Belgen toe. In die mate zelfs dat hij tot de kanshebbers voor een basisplaats wordt gerekend in het eerstvolgende duel van de Duivels. Tielemans zou daardoor wel naar de bank verhuizen en dat is een scenario dat de bondscoach niet meteen genegen is. Hans Vanaken werd in Koeweit tegen Egypte dan weer getest als stand-in op die positie, maar kwam daar evenmin goed uit de verf.

Martinez is niet de trainer die zijn elftal halsoverkop overhoop zal gooien en dus zullen er niet meer dan één of twee wijzigingen zijn in de basiself. Voor Romelu Lukaku komt een basisplaats nog te vroeg, een plaats op de bank en een eventuele invalbeurt (diep) in de tweede helft behoort wel tot de mogelijkheden.

Thuiswedstrijd

Voor Marokko is het al van moeten in dit tweede groepsduel, na het scoreloos gelijkspel tegen de Kroaten in de groepsopener. Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi en aanvoerder Romain Saïss blesseerden zich in dat duel en zijn nog onzeker voor de wedstrijd van zondag tegen België. De Marokkanen zullen er echter alles aan doen om hen nog klaar te krijgen voor de aftrap. Sterspeler Hakim Ziyech zoekt dan weer naar zijn beste vorm, een echte diepe spits zit er niet in de selectie.

De Marokkanen spelen op papier in een 4-3-3, maar die plooit nogal snel terug tot een 4-5-1 bij balverlies. Hoge pressing, zoals woensdag bij de Canadezen, hoeven we niet meteen te verwachten. Steun van hun trouwe aanhang wel. De groepsopener tegen Kroatië werd bijgewoond door zo’n 15.000 Marokkaanse fans, die er tegen de Belgen een thuiswedstrijd van zullen proberen te maken.

Het is opvallend genoeg nog maar de vierde keer dat beide landen tegenover elkaar staan en voor het eerst sinds 2008. Toen werd op de Heizel een oefeninterland op dramatische wijze met 1-4 verloren. Recordinternational Jan Vertonghen was er toen al bij, net als huidig assistent-coach Thomas Vermaelen. Het was meteen ook de enige keer dat Marokko kon winnen van België. In 1999 eindigde alweer een oefeninterland met 4-0 in het voordeel van de Duivels, in 1994 boekten ze in de openingswedstrijd van het WK een krappe 1-0 zege. Van hun vorige vier ontmoetingen op WK’s met Afrikaanse teams, wonnen de Belgen er drie en leverden ze één keer een gelijkspel af. In 2018 werd Tunesië in Moskou met 5-2 overrompeld.

Nieuw record?

Als de Duivels de tweede ronde halen, zou dat voor de vijfde keer op rij zijn op een groot toernooi en zo zou er alweer een record sneuvelen. Met de overwinning tegen Canada kwam er ook een einde aan een reeks van twee nederlagen op rij, tegen Nederland en Egypte. Onder Martinez werd er nooit drie keer op rij verloren.

Een zege tegen Marokko levert ook een wereldrecord op. Voor de Belgen zou dat de negende zege op rij zijn in een WK-groepsfase. Met acht stuks delen ze momenteel het wereldrecord met Brazilië, dat tussen 1986 en 1994, en tussen 2002 en 2010 telkens een reeks van acht opeenvolgende zeges in WK-groepsfases neerzette. De Belgische reeks startte op het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea.