Premier League stelt alle voetbalmatchen van dit weekend uit ter ere van Queen Elizabeth

Het overlijden van Queen Elizabeth heeft een grote impact op het dagelijkse leven in het Verenigd Koninkrijk en dat zal de komende dagen zo blijven. Dat schrijft de BBC vrijdag. Uit respect voor de overleden Britse koningin Elizabeth II worden zo alle Premier League-wedstrijden van komend weekend uitgesteld. Dat heeft de Premier League vrijdag bekendgemaakt.

«Om haar buitengewonen leven en bijdrage aan de natie te eren, en als teken van respect, wordt de speelronde van dit weekend in de Premier League uitgesteld. Dat geldt ook voor de wedstrijd van maandagavond (Leeds United-Nottingham Forrest)», zo klinkt het in een persbericht van Premier League.

De voor vrijdag geplande sportwedstrijden zijn grotendeels afgelast, waaronder de voetbalmatchen van de English Football League. Ook de zesde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gaat vrijdag niet door.

Proms en stakingen

Verder zijn de BBC Proms van donderdag en vrijdag geannuleerd, net als de Last Night of the Proms van zaterdag. Theatervoorstellingen gaan volgens de BBC wel door en starten met een minuut stilte.

Er stonden ook een aantal stakingen gepland in het VK, onder meer bij de post en de spoorwegen. De vakbonden hebben uit respect beslist om die af te blazen.

Begrafenis

Buckingham Palace beslist wanneer de begrafenis in Westminster Abbey plaatsvindt. Dat zal volgens de BBC binnen tien à elf dagen zijn, vermoedelijk op maandag 19 september. De dag van de begrafenis wordt wellicht ook een feestdag. De banken en de scholen zullen volgens de BBC dan wellicht sluiten.