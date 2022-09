Buckingham Palace kondigt rouwperiode aan tot zeven dagen na uitvaart: dit is wat dat betekent

«Naar aanleiding van het overlijden van hare majesteit de koningin, is het de wens van zijne majesteit de koning dat er een periode van koninklijke rouw in acht wordt genomen vanaf nu tot zeven dagen na de begrafenis van de koningin», luidt het in een mededeling van het paleis.

De rouwperiode wordt in acht genomen door de leden van de koninklijke familie, het personeel van het koninklijk huis en de vertegenwoordigers van het koninklijk huis in officiële dienst, en ook de troepen die belast zijn met ceremoniële taken.

Vlaggen

De vlaggen in de koninklijke residenties hangen sinds donderdag halfstok, en zullen halfstok blijven hangen tot 08.00 uur op de ochtend na de laatste dag van de koninklijke rouw. Dat geldt niet voor de koninklijke standaard en de koninklijke standaard in Schotland wanneer de koning in residentie is. Die hangen dan aan de top van de mast.

Residenties

De koninklijke residenties zullen sluiten tot na de begrafenis van de koningin. Het gaat om The Queen’s Gallery en de Royal Mews in Buckingham Palace, en The Queen’s Gallery in Edinburgh. Balmoral Castle en Sandringham House, de privé-landgoederen van de koningin, zullen ook gesloten zijn in deze periode. Ook Hillsborough Castle, de officiële residentie van de vorstin in Noord-Ierland, zal gesloten zijn.

Wie graag bloemen legt aan een van de residenties van de koninklijke familie, krijgt daar ook richtlijnen voor op de site van Buckingham Palace.