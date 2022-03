Polen wijst 45 Russische diplomaten uit voor spionage

Polen zal 45 Russische diplomaten het land uitwijzen. Het nieuws was eerder op de dag al uitgelekt nadat het Poolse Agentschap voor Interne Veiligheid (ABW) had bekendgemaakt dat een lijst was opgesteld met 45 Russische diplomaten die van spionage verdacht worden. Rusland kondigde al aan dat het de uitwijzing zal beantwoorden met «wederkerige maatregelen».