President Biden landt vanavond in Brussel: zware verkeershinder verwacht

De Amerikaanse president Joe Biden komt woensdagavond aan in België. Biden woont op donderdag in Brussel naast een NAVO- en EU-top een bijeenkomst van de G7-leiders bij. Het bezoek gaat gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen en er wordt dus grote verkeershinder verwacht.

De Amerikaanse president is in ons land vanwege de oorlog in Oekraïne. Biden wil het met de andere politieke leiders hebben over de internationale steun aan Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Naast Biden worden in ons land tientallen andere regeringsleiders en staatshoofden verwacht.

Zware verkeershinder

Doordat zoveel leiders naar ons land afzakken, zullen er veel verplaatsingen en escortes zijn in en rond de hoofdstad. De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene waarschuwt daarom voor zware verkeershinder, vooral donderdag en vrijdag. Zo kan het verkeer tijdelijk stilgelegd worden op de ring rond Brussel (R0), de E40 tussen Sterrebeek en het Reyerscomplex, de Wetstraat, de Belliardstraat, de Waterloolaan, de Gulden Vlieslaan en de kleine ring (R20) bovengronds. Ook de verschillende tunnels in Brussel zullen worden afgesloten voor het verkeer.

Er zullen in en rond de hoofdstad ook drie veiligheidszones worden ingesteld. Het gaat onder meer om de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier in Evere (op 24 maart), de Amerikaanse ambassade in het centrum van de stad (op 23, 24 en 25 maart) en de Europese wijk (op 24 en 25 maart). Het verkeer zal er afgesloten worden en er zal een parkeerverbod gelden. In tegenstelling tot eerdere berichten zal er geen echte veiligheidszone zijn aan The Hotel op de Waterloolaan.

De politie van Brussel Hoofdstad-Elsene raadt aan om zo veel mogelijk de metro en de trein te nemen, en de auto te mijden. De MIVB waarschuwde eerder al dat verschillende buslijnen verstoord zullen zijn en dat de metro dus een betere optie is. Reizigers worden aangeraden zich zo goed mogelijk te informeren.

Manifestaties

President Joe Biden komt woensdagavond aan op de militaire luchthaven van Melsbroek. Daar zal premier Alexander De Croo hem verwelkomen. De Amerikaanse president zou volgens mediaberichten de nacht doorbrengen in de Amerikaanse ambassade. De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene zegt dat er «een enorme inzet van personeel en middelen» zal zijn. De ontmoetingen zouden overigens gepaard gaan met enkele manifestaties rond de oorlog in Oekraïne, in Evere maar ook in de Europese wijk.

Het Witte Huis deelde mee dat Biden vrijdag na de ontmoetingen in Brussel doorvliegt naar Warschau, om er met de Poolse president Andrzej Duda te overleggen. Ze zullen de humanitaire crisis bespreken die ontstaan is door de Russische invasie.