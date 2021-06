Parket geeft meer details over doodsoorzaak van Jürgen Conings

Lastige omgeving

Hoe lang Conings daar lag, is nog niet duidelijk. Dat hij aangetroffen werd door een toevallige passant en niet door het leger dat al wekenlang naar hem op zoek was, wijt Van Leeuw aan de lastige omgeving. «Hij lag in een zone die nog niet doorzocht was, weliswaar op 150 meter van de plekken waar wij al geweest waren. Het was een heel moeilijke taak voor de ordediensten om hier te kunnen zoeken. We hebben hem gevonden door de weersomstandigheden. (...) We weten niet hoe lang hij daar ligt. Dat zijn een aantal antwoorden die de onderzoekers zullen moeten geven», besluit hij.