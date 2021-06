De Maaseikse burgemeester Johan Tollenaere bevestigde het nieuws aan de redactie van TV Limburg. Hij zou zelf het lichaam gevonden hebben tijdens een fietstocht in het natuurpark. Hij rook er een vreemde geur waarop hij het leger verwittigde dat nog altijd in de regio op zoek was naar Conings. Militairen troffen het lichaam aan.