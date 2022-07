Opnieuw groot feest op 21 juli met nieuwigheden als Nationale Apero

«Er zijn veel mensen die het verdienen om gevierd te worden», verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bij de voorstelling van de feestelijkheden. «We zijn een land van helden en die worden in de bloemetjes gezet.» Ze verwijst onder meer naar de vrijwilligers die een jaar na de overstromingen nog te hulp schieten en de mensen die Oekraïense vluchtelingen opvangen.

Te Deum geeft de aftrap

De feestelijkheden beginnen traditioneel met het Te Deum in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal om 10 uur in aanwezigheid van de koninklijke familie. Ook om 10 uur starten de activiteiten in het Warandepark. Daar organiseert de Vereniging ter Bevordering en Promotie van Brussel het Feest in de Warande. Er zullen van 10 tot 20 uur «ludieke en folkloristische» activiteiten plaatsvinden tussen het Justitiepaleis en het parlementsgebouw, in het Warandepark en de Regentschapsstraat. Zo geven de politie en Defensie gratis demonstraties en initiaties.

Defilé

Om 16 uur start het defilé, waarin «hulde wordt gebracht aan alle vrouwen en mannen die dagelijks instaan voor de veiligheid van onze burgers», klinkt het. Defensie en de federale politie zullen een «dynamische demonstratie» geven op het Paleizenplein.

Dit jaar zijn ook burgers uitgenodigd om het defilé bij te wonen zoals vijftig Be-Heroes, Belgen die met kleine daden een groot verschil maken, maar ook onder meer vrijwilligers van het Rode Kruis, de jongeren van het Platform van de Samenlevingsdienst en studenten van verschillende Belgische universiteiten en hogescholen.

Na twee jaar van een bescheiden feest, kan het grote publiek opnieuw meevieren. Bedoeling is om er een groot volksfeest van te maken.

België viert feest!

In het Jubelpark kan er gefeest worden met het gratis concert België viert feest! Vanaf 21 uur zullen er verschillende artiesten optreden, zoals Alice on the roof, Coely, Niels Destadsbader, Salvatore Adamo, Netsky, Laura Tesoro, Ruben Block, Jérémie Makiese, Noémie Wolfs, Pommelien Thijs en Yong Yello. Presentatoren van verschillende Belgische zenders zullen het feest aan elkaar praten. Voor Vlaanderen zijn dat Kobe Ilsen van de VRT, An Lemmens van VTM en James Cooke van SBS.

Nationale Apero en Resto National

Nog nieuw dit jaar is de Nationale Apero. Cafés, bars en restaurants worden uitgenodigd om te laten weten dat er ook bij hen gefeest zal worden. Zij kunnen het concert op hun schermen uitzenden. Verder wordt er op het Vossenplein in de Marollen een Resto National georganiseerd, waar mosselen en frieten geserveerd zullen worden.

De feestdag wordt afgesloten met vuurwerk dat om 23 uur zal worden afgestoken vanaf de esplanade en de arcades van het Jubelpark. De concerten en het vuurwerk zullen worden uitgezonden op de nationale televisiezenders Eén, VTM, Play4, La Une en RTL-TVI.

Openbaar vervoer alom

Wie naar Brussel komt, doet dat best met het openbaar vervoer. Verschillende locaties zullen namelijk afgesloten worden voor het verkeer. Het gaat onder meer om Poelaertplein, Regentschapsstraat, Koningsstraat en -plein, Paleizenplein, Zavel, de straten rond het Park van Brussel (Warandepark en Warandeberg), Troonplein, de straten rond de kathedraal van St-Michiels en St-Goedele, Wet- en Belliardstraat en de sector Schuman/Oudergemselaan. Tot na het vuurwerk blijven ook enkele straten en tunnels rond het Jubelpark afgesloten.