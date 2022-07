Koning Filip in 21-juli toespraak: «We zullen ons niet uit elkaar laten spelen door chantage» van Rusland (video)

Koning Filip blikte in zijn toespraak terug op twee jaar strijd tegen het coronavirus. Volgens de koning heeft ons land «standgehouden» in de pandemie en komt dat vooral door ons samenlevingsmodel. «Dat we een crisis als de pandemie binnen ons democratisch bestel hebben kunnen beheren, is vooral te danken aan onze sociale cohesie», klonk het.

Solidariteit

Die samenhang en solidariteit vormden de rode draad door de toespraak van de vorst. Zo is er niet alleen de solidariteit met het Oekraïense volk, maar ook binnen onze maatschappij zelf om de impact van de stijgende levensduurte en de prijsstijgingen op te vangen. «Ons samenlevingsmodel, gestoeld op inclusie en solidariteit, kan deze nieuwe schokken opvangen. Maar dat zal niet vanzelf gaan. De hoge energiekosten maken moeilijke keuzes onvermijdelijk.»

Samenhang, inclusie en cohesie zijn volgens de koning ook de sleutelwoorden in de strijd tegen een toenemend «agressief discours» en tegen de «opleving van autoritaire regimes en reflexen».

De koning vroeg ook aandacht voor de opwarming van de aarde. Hij hoopt daarbij dat «de prijsstijging van de fossiele brandstoffen zal bijdragen tot een versnelling van de energietransitie».

Congo

De koning blikte aan het slot van zijn toespraak ook terug op zijn bezoek aan Congo. Door die reis «hebben we een belangrijke bladzijde kunnen omslaan in onze gemeenschappelijke geschiedenis met de DRC». «Door op een serene manier naar ons gemeenschappelijke verleden te kijken, kunnen we samen aan de toekomst bouwen. Het Congolese volk heeft hoge verwachtingen ten aanzien van ons land. Laten we samenwerken om het te helpen vooruit te gaan naar meer veiligheid, gerechtigheid en democratie», zo besloot de vorst.