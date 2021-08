Op één na warmste julimaand ooit gemeten in Europa

Juli 2021 was in Europa de op een na warmste julimaand die sinds 1979 door het Europese aardobservatieprogramma Copernicus werd gemeten. Dat blijkt uit het maandelijkse klimaatoverzicht van die EU-dienst.

Er valt een tweedeling op in Europa. Het was een stuk warmer dan normaal in het grootste deel van Noord- en Oost-Europa. In de regio van de Oostzee steeg het kwik het hoogst boven het gemiddelde van 1991 tot 2020. Zo waren er langdurige hittegolven in de Finse hoofdstad Helsinki en in Litouwen. In Noord-Ierland sneuvelde het dagrecord van hoogste maximumtemperatuur.

België minder warm en natter

Daar staat tegenover dat juli 2021 wat kouder was dan het gemiddelde in een strook die zich uitstrekt van Portugal tot Duitsland, en in Spitsbergen en delen van het noordwesten van Rusland. Het Belgische KMI maakte eerder al bekend dat het in België minder warm was dan normaal in juli: 17,9 graden tegen een normale 18,7 graden.

Copernicus stelde ook een groot contrast vast in de neerslagstatistieken. Het was droger dan gemiddeld in het oosten van het continent, met de grootste afwijkingen in Finland, de Baltische staten, het westen van Rusland en de oostelijke Balkan. Ook IJsland, Ierland, het noorden van het Verenigd Koninkrijk en het Iberisch Schiereiland waren droger dan gemiddeld.

In de westelijke delen van Centraal-Europa viel er dan weer meer neerslag dan gemiddeld. In delen van België, Duitsland, Luxemburg en Nederland veroorzaakte dat verwoestende overstromingen. Ook Zwitserland en het zuiden van het Verenigd Koninkrijk kregen met watersnood te maken.