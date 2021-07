Dit eet je beter niet bij warm weer

De zomer lijkt eindelijk een beetje begonnen te zijn en langzaam maar zeker stijgen de temperaturen. We kunnen weer uren op terrasjes blijven hangen en etentjes met vrienden organiseren in de tuin. Maar wist je dat ook wat je op tafel zet van belang is wanneer het warmer wordt?

Je hebt vast al gemerkt dat je het vaak net na het eten warm krijgt, zeker als de buitentemperaturen aan de hoge kant zijn. Dat is zeker niet altijd het geval - hoe warm je het krijgt, hangt af van wat er op je bord ligt. Sommige etenswaren vermijd je namelijk beter bij zomerse temperaturen als je het hoofd - en het lijf - koel wil houden.

Vergeet de barbecue

De vraag is nu natuurlijk: wat eet je beter niet? Wel, alles waar veel zout in zit, laat je best links liggen. Een beetje zout is noodzakelijk, zeker als je veel zweet, maar een teveel van het stofje kan je lichaam uitdrogen. Sowieso is het erg belangrijk om voldoende te drinken, maar houd het liefst bij water. Koffie, thee en alcohol drogen je lichaam net als zout uit en vermijd je dus liever. Ten slotte is een barbecue eigenlijk helemaal geen goed idee wanneer het erg warm is. Al die proteïnen zijn moeilijk te verteren voor je lichaam, wat er dan weer voor zorgt dat je lichaamstemperatuur de hoogte in gaat. Slaatje, iemand?