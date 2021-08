Ook voor MIVB breekt eerste schooldag aan: 100% volle gas met goedkoper schoolabonnement

Het nieuwe schooljaarstaat voor de deur. Vanaf 1 september zullen duizenden leerlingen en werknemers weer gebruikmaken van het MIVB-net. We bekijken even wat de nieuwigheden zijn die de reizigers zullen ontdekken op het openbaar vervoer in Brussel.

Het leven gaat beetje bij beetje weer zijn gewone gangetje, ook op het openbaar vervoer. Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar staat de MIVB opnieuw klaar om de vele leerlingen en werknemers naar hun bestemming te brengen en het drukke verkeer tijdens de spitsuren op te vangen. «Ons net zal 100% operationeel zijn», bevestigt Françoise Ledune, woordvoerster van de Brusselse vervoersmaatschappij.

Een eerste verandering voor het schooljaar 2021-2022: het schoolabonnement daalt van 50 euro naar 12 euro per jaar voor alle leerlingen van 12 tot 24 jaar. Zij krijgen dus onbeperkt toegang tot het MIVB-net voor slechts 1 euro per maand. Vanaf februari 2022 zullen normaal gezien alle jongeren tot 24 jaar kunnen profiteren van dat nieuwe voordelige tarief, ongeacht of ze nog naar school gaan.

Investeren voor

de reizigers

De MIVB begint aan het nieuwe schooljaar met een dubbel doel: de dienstverlening aan de reizigers verder verbeteren en het marktaandeel van het openbaar vervoer vergroten. Om dat te realiseren, investeert de vervoersmaatschappij stevig: voor 2021 trekken ze 493 miljoen euro uit en voor 2022 is 533 miljoen euro gepland.

Vanaf woensdag zullen niet minder dan 12 buslijnen en 30 tramlijnen kunnen rekenen op een hogere frequentie, ook tijdens de daluren (met inbegrip van het weekend). In oktober zal de MIVB bovendien zijn tramnet versterken met een nieuwe generatie tramstellen. Het doel? «Ons aanpassen aan de gewoonten van de gebruikers en beter inspelen op hun behoeften», verduidelijkt Ledune. «Deze strategie zorgt er ook voor dat er meer ruimte zal zijn voor de reizigers, wat in deze gezondheidscrisis essentieel is.»

Een tiental bijkomende lijnen zullen meehelpen om de ochtend- en avondspits op te vangen, en ook op woensdagmiddag zal er versterking zijn. Daarnaast beginnen verschillende lijnen vroeger aan de dag of blijven ’s avonds langer actief. De Noctis-bussen zullen net als vroeger afgestemd zijn op de uren van de horeca.

Niet alleen de dienstregeling zal er anders uitzien, er zullen ook wijzigingen zijn op bepaalde trajecten. Woensdag zet de MIVB een nieuwe stap in haar busplan. Enkele maanden geleden kwam lijn 74 erbij, nu voegen ze lijn 52 toe aan het aanbod. Die bus zal het centru m van Vorst rechtstreeks verbinden met het station Brussel-Centraal. Vijf lijnen (27, 48, 83, 86 en 89) krijgen een gewijzigde of uitgebreide route.

Tram combineren

met fiets

Multimodaliteit, en in de eerste plaats de combinatie van het openbaar vervoer en de fiets, is zowat de voor naamste bekommernis van de MIVB. Met name de creatie van nieuwe verbindingen moet het aantal auto’s in de stad terugdringen. Een voorbeeld is het tweede deel van tram 9 (naar de Heizel), dat midden december in gebruik wordt genomen. «Wanneer we een nieuwe lijn openen, zien we dat er een aantrekkingskracht ontstaat», legt Ledune uit. «Die nieuwe lijn voldoet namelijk aan een behoefte van de reizigers. Op het eerste deel van lijn 9 hebben we bijvoorbeeld heel snel de frequentie opgevoerd omdat we zelfs meer reizigers over de vloer kregen dan we voorspeld hadden.»

Multimodaliteit betekent ook dat je lokale knooppunten (hubs) moet ontwikkelen waar alle operatoren samenkomen: uiteraard bus, tram en metro maar ook onder meer Villo, Cambio, steps en stadsfietsen. De MIVB werkt eraan: samen met de nieuwe metro 3 zal een eerste hub voor micromobiliteit gebouwd worden.

Flexibel abonnement voor telewerkers

Sinds het hoogtepunt van de coronacrisis maakt telewerken meer dan ooit deel uit van ons leven, en dat zal waarschijnlijk ook niet meer veranderen. Voor telewerkers die regelmatig maar niet meer dagelijks naar Brussel reizen heeft de MIVB in februari het 100-rittenbiljet gelanceerd: een formule die meer flexibel is, drie maanden geldig blijft en goedkoper uitvalt dan een maandabonnement voor dezelfde periode.

Maar wat betekent dat voor het openbaar vervoer? Zullen de bussen, trams en metro’s nu halfleeg rondrijden? Helemaal niet. Sinds het begin van de pandemie had je wel die indruk, maar dat was voornamelijk omdat de scholen gesloten bleven. «Telewerk zal het aantal reizigers niet drastisch doen dalen», stelt Ledune. Als alle actieve werknemers wekelijks één dag van thuis uit werken, zal het jaarlijkse gebruik van het MIVB-net volgens de prognoses met ongeveer 6% krimpen. Maar als je weet dat de MIVB elk jaar (corona buiten beschouwing gelaten) zowat 4% meer gebruikers laat optekenen, is de som snel gemaakt.

Corona of niet, de MIVB blijft dus investeringen doen om de mobiliteit van de Brusselaars te vergemakkelijken. «Het gebruik van het openbaar vervoer neemt al 20 jaar toe», merkt Ledune op. «De pandemie heeft die groei afgeremd, maar ik denk dat de curve weer zal stijgen. De behoefte aan mobiliteit zal immers niet verdwijnen.»

«Op het vlak van mobiliteit blijft het openbaar vervoer bovendien het beste antwoord op de milieuproblematiek. Het ziet er zelfs naar uit dat we aan meer dan 100% zullen hervatten. Zo werkt de MIVB en zo werkt ook het Brusselse Gewest. Het is ook nodig als we willen dat de hele stad genoeg zuurstof heeft en niet de filehoofdstad van Europa wordt», besluit Ledune.