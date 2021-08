Opnieuw extra privébussen bij start nieuw schooljaar

Vorig schooljaar maakte minister Peeters in het kader van de coronamaatregelen al middelen vrij om drukke buslijnen te ontlasten tijdens de schoolpits. Er werd daarvoor een beroep gedaan op versterkingsritten uitgevoerd door private autocarbedrijven die de reguliere ritten aanvullen.

De Vlaamse regering heeft haar akkoord gegeven en de nodige middelen (4, 6 miljoen euro) voorzien om voor de maand september opnieuw private autocars in te zetten. «Zolang niet alle 12-jarigen volledig ingeënt zijn vind ik het belangrijk om te zorgen voor een goede spreiding. Op deze manier zorgen we voor extra capaciteit en ruimte tijdens de schoolspits», aldus minister Peeters.

Druktebarometer

«Het is de bedoeling dat de privébus met een opschrift «versterkte rit» achter de bus van de Lijn rijdt en dus dezelfde route volgt en stopt aan dezelfde haltes. De Lijn kan op deze manier rekenen op de ondersteuning van 413 extra privé bussen tijdens de schoolspits -’s morgens en ’s avonds in de maand september. Goed voor 826 ritten per dag in de 15 vervoersregio’s», zegt minister Peeters. Ze roept ook op de druktebarometer te raadplegen. Met behulp van de druktebarometer, een tool in de applicatie van De Lijn, kan je zien hoe druk het is op de bus of de tram.