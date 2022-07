Onweersbuien brengen verkoeling, maar temperaturen gaan snel opnieuw de hoogte in

Na twee snikhete dagen daalt het kwik naar gewone, zomerse maxima. Woensdag is het vaak zwaarbewolkt met eerst wat regen, later kans op enkele onweersbuien. Maxima tussen 23 en 29 graden. Dat meldt het KMI. Vanaf het weekend klimt het kwik opnieuw tot 30 graden.

Woensdag start op vele plaatsen zwaarbewolkt en gaat het een tijdje licht regenen, plaatselijk wat intenser met kans op onweer. Na wat rustiger weer rond de middag, komt er in de loop van de namiddag en vooral tegen de avond een nog actievere regenzone aan, waarbij ook onweer zit. Het wordt minder warm met nog maxima tussen 23 graden aan zee en 29 graden in de Kempen.

Donderdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele lokale buien. In de loop van de namiddag en ’s avonds worden de opklaringen breder. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en plaatselijk 25 of 26 graden in het binnenland.

Weekend

Vrijdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog maar ’s avonds vergroot de kans op enkele buien, mogelijk met onweer vanaf de Franse grens. Maxima van 21 graden aan zee, rond 23 graden in het centrum tot 27 graden in Belgisch Lotharingen.

Zaterdag wordt het, na het eventuele ochtendgrijs, zonnig met soms wat wolken. De temperaturen veranderen weinig met nog steeds maxima tussen 21 en 27 graden.

Zondag blijft het zonnig. Het wordt warmer met maxima van 25 tot 30 graden. Aan de kust is het in de namiddag koeler door een noordwestelijke zeebries.