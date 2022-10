Onderzoek naar nieuwe gluurder in studentenhome Vermeylen: «UGent tilt zwaar aan deze feiten»

In studentenhome Vermeylen van de Gentse universiteit is dinsdag een student begluurd in de douches. Er is een onderzoek gestart en er werd proces-verbaal opgesteld, zegt de Gentse lokale politie. In 2018 werd een bewoner van de home Vermeylen al eens betrapt toen hij een studente filmde met zijn gsm, waarna bleek dat hij naaktbeelden van twaalf meisjes had gemaakt.

De UGent contacteerde donderdag de studentenhomebewoners over de feiten. «We brengen je op de hoogte van het feit dat op dinsdag 18 oktober een student in Home Vermeylen begluurd werd in de douches. We willen allereerst onze uitdrukkelijke steun betuigen aan het slachtoffer en aan alle bewoners die vragen hebben of ongerust zijn. De UGent tilt zwaar aan deze feiten», stelt de Afdeling Huisvesting in een mail naar de homebewoners.

«Voor zover wij weten is de dader nog niet gevat. Het onderzoek van de politie loopt. Het PermanentieCentrum verhoogt alvast zijn aanwezigheid in de homes. (...) Op het moment dat de dader geïdentificeerd kan worden, volgt een onmiddellijke verwijdering uit de home», klinkt het verder.

De Gentse lokale politie bevestigt dat er een onderzoek naar voyeurisme loopt en dat er proces-verbaal werd opgesteld, maar kan verder geen details geven.

Preventie

Voor de organisatie van het gemeenschappelijk sanitair in de homes Astrid, Boudewijn, Vermeylen en Fabiola zijn momenteel een aantal preventiemaatregelen van kracht. Zo geldt er een verbod op smartphones en op elke verdieping is er een douche volledig afgesloten.

Twaalf studentes

In februari 2018 was er al een gelijkaardig incident in home Vermeylen. Een student nam toen beelden met zijn gsm in de cabines van de gemeenschappelijke doucheruimtes. Na onderzoek van de gsm en computer van de student werden een hele reeks beelden gevonden. De student verklaarde dat hij al meer dan een jaar filmde in de douches. De speurders konden uiteindelijk tien vrouwen uit de doucheruimtes identificeren, maar vele andere beelden konden niet met zekerheid aan slachtoffers gelinkt worden. De correctionele rechtbank legde de jongeman uiteindelijk twee jaar cel met uitstel op, waarbij hij een begeleiding voor zijn psychoseksuele problematiek moest volgen.