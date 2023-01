OH NEE! Doomsday Clock nooit eerder zo dicht bij middernacht

De wijzers van de beruchte Doomsday Clock, die symbolisch aangeeft hoe dicht de wereld bij een apocalyptisch einde staat, zijn 10 seconden dichter naar middernacht gezet. De klok staat vanaf nu op 23 uur 58 minuten en 30 seconden. De klok heeft in zijn 76-jarige bestaan nog nooit zo dicht bij middernacht gestaan. Dat heeft het Bulletin of the Atomic Scientists in Chicago bekendgemaakt.

Belangrijkste reden voor het verder vooruitzetten van de klok zijn de toenemende gevaren door de oorlog in Oekraïne. In de toelichting zeggen de commissieleden dat «de soevereiniteit van Oekraïne en de bredere Europese veiligheidsafspraken die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog grotendeels stand hebben gehouden, op het spel staan.»

De «nauwelijks verhulde dreigementen van Rusland om kernwapens te gebruiken, herinneren de wereld eraan dat escalatie van het conflict - per ongeluk, met opzet of door misrekening - een verschrikkelijk risico is. De kans dat het conflict uit de hand loopt blijft groot», schrijft de commissie.

Behalve de oorlog en het nucleaire gevaar zijn de klimaatverandering, biologische gevaren zoals pandemieën, ontwrichtende technologieën en de verspreiding van valse informatie om gevaarlijke onwaarheden te verspreiden belangrijke bedreigingen voor de mensheid.

Albert Einstein

Het Bulletin of Atomic Scientists werd in 1945 opgericht door Albert Einstein en wetenschappers die werkten aan het Manhattanproject, dat de eerste atoombom produceerde. In 1947 creëerde de groep de Doomsday Clock. De groep stelt elk jaar de nieuwe tijd vast.

De laatste keer dat de klok vooruit werd gezet was in 2019. Toen ging de wijzer 20 seconden dichter naar middernacht naar 23 uur 58 minuten en 20 seconden. Het veiligst was de wereld in 1991, aan het einde van de Koude Oorlog, toen de klok op 17 minuten voor middernacht stond.